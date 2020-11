Событие года: 45 живописных работ Рюрика Тушкина впервые покажут зрителю

6 декабря во Владивостоке в Музее современного искусства "Артэтаж" откроется выставка "Он остался с нами…", посвященная 95-летию со дня рождения Рюрика Тушкина

6 декабря во Владивостоке в Музее современного искусства "Артэтаж" откроется выставка "Он остался с нами…", посвященная 95-летию со дня рождения Рюрика Тушкина В залах галереи будет представлена живопись приморского художника. Досье "Дальневосточного капитала": Тушкин Рюрик Васильевич (1924–2006). Художник, член Союза художников России, участник Великой Отечественной войны, капитан запаса медицинской службы, военный пенсионер, ветеран ТОФ, член Клуба подводников, народный целитель, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств. "Экспозиция включает около 50 работ Рюрика Тушкина, написанных с 1960-го по 2000-й годы, которые предоставлены семьей художника, частным коллекционером и фондами "Артэтажа". Смею заверить, 90 процентов картин еще никогда не выставлялись, и поклонники творчества автора увидят их впервые. Работать выставка будет до 12 января", - поделился с журналом "Дальневосточный капитал" Александр Городний, директор Музея современного искусства "Артэтаж". "Во многом благодаря его детям, дочери Татьяне и сыну Василию, картины художника доступны в Интернете всему миру, творческое наследие снова и снова становится предметом исследования специалистов. Память о Тушкине – человеке, враче и художнике – остаётся такой же живой и осязаемой, как тринадцать лет назад, когда он ушёл из жизни. Произведения Рюрика хранятся в разных коллекциях; их общее число превышает пять сотен, и это позволит в ближайшие лет десять вновь и вновь открывать персональные выставки, которые не будут повторять друг друга. Своей более чем 30-летней творческой практикой Рюрик Тушкин доказал справедливость девиза, которым он руководствовался: не отступать от намеченной цели. К концу 1980-х годов на его счету уже было участие в первых выставках владивостокского андеграунда, первые закупки в музейные коллекции Владивостока и Хабаровска. В 1990-е Тушкин востребован и в России, и за рубежом. В 1992 г. – участие в первой крупной выставке в США «14 из Владивостока», организованной Государственным университетом штата Вашингтон, в 1994-м – приглашение в этот университет с персональной выставкой. В 1995 г. он представлял современное русское искусство в Центральном Доме художника на Крымском валу. В то десятилетие состоялось семь персональных выставок Рюрика Васильевича! Пожалуй, самая главная черта Тушкина-живописца – истинная свобода творчества, основанная на жёсткой личной дисциплине. Он постоянно учился – без тени сомнения, без оглядки на возраст и положение, пробовал всё, что его привлекало в живописи, не боясь, что не получится, что раскритикуют, не поймут. Во многом именно этим обусловлен успех мастера. Выставка будет интересна тем, кто знал и любил творчество Тушкина и его самого. Для тех, кто ещё не посвящён, выставка – счастливая возможность узнать и полюбить", - рассказала искусствовед Наталья Левданская. Открытие выставки состоится 6 декабря в 18:00. Выставка продлится по 12 января 2020 г. АРТЭТАЖ Океанский проспект, 9 +7 (423) 222-25-58 время работы: 10:00 до 19:00 Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter