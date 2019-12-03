Событие года: 45 живописных работ Рюрика Тушкина впервые покажут зрителю

Своей более чем 30-летней творческой практикой Рюрик Тушкин доказал справедливость девиза, которым он руководствовался: не отступать от намеченной цели. К концу 1980-х годов на его счету уже было участие в первых выставках владивостокского андеграунда, первые закупки в музейные коллекции Владивостока и Хабаровска. В 1990-е Тушкин востребован и в России, и за рубежом. В 1992 г. – участие в первой крупной выставке в США «14 из Владивостока», организованной Государственным университетом штата Вашингтон, в 1994-м – приглашение в этот университет с персональной выставкой. В 1995 г. он представлял современное русское искусство в Центральном Доме художника на Крымском валу. В то десятилетие состоялось семь персональных выставок Рюрика Васильевича!