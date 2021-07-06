Тик-токеры из Приморья победили в конкурсе «Страна открытий»

Видеоролики оценивали знаменитые телеведущие и популярные трэвел-блогеры, а также члены культурных сообществ и даже федеральных органов власти. Главный приз конкурса — образовательно-туристическое путешествие на уникальном детском поезде с известными блогерами и режиссерами. Кроме того, выигравшие становятся амбассадорами своих регионов.