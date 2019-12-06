Уникальный творческий фестиваль затронет и Владивосток

Ингеборга Дапкунайте, Александр Цыпкин и другие известные лица приедут в Приморье на "Открытые беспринцЫпные чтения" в 2020 году
23 апреля во Владивостоке пройдет первый общероссийский литературно-театральный фестиваль и главный интеллектуальный проект «Открытые БеспринцЫпные чтения».
Билеты на гала-концерт: https://vl.ponominalu.ru/…/otkritie-besprintsipnie-chtenia-…
Принять участие в фестивале и заявить о своем таланте также могут авторы и актёры из Владивостока, для этого до 23 марта :
Газета "Золотой Рог", Владивосток.