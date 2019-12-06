Уникальный творческий фестиваль затронет и Владивосток

Уникальный творческий фестиваль затронет и Владивосток

6 декабря 2019, 15:11
Культура
Ингеборга Дапкунайте, Александр Цыпкин и другие известные лица приедут в Приморье на "Открытые беспринцЫпные чтения" в 2020 году

Ингеборга Дапкунайте, Александр Цыпкин и другие известные лица приедут в Приморье на "Открытые беспринцЫпные чтения" в 2020 году

23 апреля во Владивостоке пройдет первый общероссийский литературно-театральный фестиваль и главный интеллектуальный проект «Открытые БеспринцЫпные чтения».

Билеты на гала-концерт: https://vl.ponominalu.ru/…/otkritie-besprintsipnie-chtenia-…

Принять участие в фестивале и заявить о своем таланте также могут авторы и актёры из Владивостока, для этого до 23 марта :

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
Знай наших!Владивосток
Министерство культуры Российской ФедерацииДепартамент культурыКультураФестивальШедевры мировой культурыдепартамент культуры ХМАОФестиваль ледяных скульптур "Полярная рапсодия"Всероссийский фестиваль «Где рождается искусство»Дворец культуры им. С.М. Кирова
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы