Уникальный творческий фестиваль затронет и Владивосток

Ингеборга Дапкунайте, Александр Цыпкин и другие известные лица приедут в Приморье на "Открытые беспринцЫпные чтения" в 2020 году

Ингеборга Дапкунайте, Александр Цыпкин и другие известные лица приедут в Приморье на "Открытые беспринцЫпные чтения" в 2020 году 23 апреля во Владивостоке пройдет первый общероссийский литературно-театральный фестиваль и главный интеллектуальный проект «Открытые БеспринцЫпные чтения». Билеты на гала-концерт: https://vl.ponominalu.ru/…/otkritie-besprintsipnie-chtenia-… Принять участие в фестивале и заявить о своем таланте также могут авторы и актёры из Владивостока, для этого до 23 марта : Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter