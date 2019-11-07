Камрань не дает покоя

Камрань не дает покоя

7 ноября 2019, 13:40
Культура
Читая книгу Юрия Крутских, жены забывают о домашних делах и ссорятся с мужьями, а беременные рожают раньше срока

Читая книгу Юрия Крутских, жены забывают о домашних делах и ссорятся с мужьями, а беременные рожают раньше срока

МНЕНИЕ Читаешь на одном дыхании

Под финал хочется процитировать известного российского журналиста и писателя Петра АЛЕШКОВСКОГО: - Нет более увлекательного чтения, чем правдивая история, написанная специалистом. Будни нашего советского флота, труд подводников, равно как и будничные дни моряков на суше, преданность делу и история, прокатившаяся по судьбам военспецов во время развала СССР – все это и есть «Камрань» Юрия Крутских, которую читаешь на одном дыхании.

Сергей КОЖИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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