Камрань не дает покоя

Читая книгу Юрия Крутских, жены забывают о домашних делах и ссорятся с мужьями, а беременные рожают раньше срока

Читая книгу Юрия Крутских, жены забывают о домашних делах и ссорятся с мужьями, а беременные рожают раньше срока МНЕНИЕ Читаешь на одном дыхании Под финал хочется процитировать известного российского журналиста и писателя Петра АЛЕШКОВСКОГО: - Нет более увлекательного чтения, чем правдивая история, написанная специалистом. Будни нашего советского флота, труд подводников, равно как и будничные дни моряков на суше, преданность делу и история, прокатившаяся по судьбам военспецов во время развала СССР – все это и есть «Камрань» Юрия Крутских, которую читаешь на одном дыхании. Сергей КОЖИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

