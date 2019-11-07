Камрань не дает покоя

Под финал хочется процитировать известного российского журналиста и писателя Петра АЛЕШКОВСКОГО: - Нет более увлекательного чтения, чем правдивая история, написанная специалистом. Будни нашего советского флота, труд подводников, равно как и будничные дни моряков на суше, преданность делу и история, прокатившаяся по судьбам военспецов во время развала СССР – все это и есть «Камрань» Юрия Крутских, которую читаешь на одном дыхании.