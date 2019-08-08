Must see: фильмы кинофестиваля "Меридианы Тихого", которые нельзя пропустить

Меланхоличный коллективный портрет подростков из Приднестровья, где главные герои – безвременье и отчужденность как навязчивые состояния. Жизнь в непризнанной республике будто замерла в ожидании перемен, которые никак не могут начаться. Молодое поколение, которое выросло уже после распада Советского Союза, пребывает в твердой уверенности, что будущее отменили. Анна Эборн фиксирует несколько месяцев из жизни своих героев – компании молодых людей, связанных дружбой с шестнадцатилетней оторвой по имени Таня. Режиссер отказывается от сухого реализма, время от времени даже кажется, что этот фильм создан в Советском союзе – настолько романтичны герои и сентиментален саундтрек, несмотря даже на грубость и циничность их реплик. Тем четче ощущение от пространства, где смешалось прошлое и настоящее, и все еще не разрешены политические и идеологические конфликты, последовавшие за распадом СССР.