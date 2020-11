Must see: фильмы кинофестиваля "Меридианы Тихого", которые нельзя пропустить

Уже через месяц, 13 сентября, открывается Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого".

Уже через месяц, 13 сентября, открывается Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». В семнадцатый раз Владивосток примет известных кинематографистов со всего мира – всех тех, кто сейчас определят векторы движения киноиндустрии, задает новые тренды и доказывает, что несмотря на ускоренное развитие технологий, растущую популярность стриминговых сервисов и многочисленных сериалов – удовольствие от похода в кино невозможно ничем заменить. Традиционная структура программ фестиваля – это панорама самых ярких явлений в региональном и мировом кинематографе. Здесь будут представлены как очевидные фестивальные хиты, так и скромные синефильские эксперименты и смелые художественные жесты. Представляем краткий путеводитель по фильмам фестиваля, без которых невозможно представить текущий кино-сезон. «Фея» (реж. Анна Меликян, Россия, 2019. Фильм Открытия) Одна из самых успешных современных российских кинематографистов Анна Меликян, безусловно, умеет удивлять зрителя, изящно балансируя на грани неповторимых режиссерских приемов и универсальных историй. Ее новый фильм – «Фея» – завершает трилогию («Русалка» и «Звезда») и представляет собой повесть о необычных героях, в условных декорациях постсоветской России. Главный герой в исполнении Константина Хабенского – создатель видеоигры «Коловрат», зубодробительного фэнтази по мотивам славянского фольклора – однажды узнает себя на фреске Андрея Рублева. Идентифицируя себя с великим художником, он отправляется в невероятное путешествие – фантазию, где прошлое и будущее меняется местами, и образует причудливый лабиринт, накалывающихся на друг друга сюжетов. «Мальчик русский» (реж. Александр Золотухин, Россия, 2019. Конкурсная программа) Очередной резонансный дебют студента мастерской Александра Сокурова, мировая премьера которого в этом году прошла в рамках программы «Форум» международного фестиваля в Берлине. Исполненная тональностью высокого маньеризма история о молодом человеке, который отправляется воевать на фронт во время Первой мировой войны с наивными представлении о героизме и служению отечеству. Трагическое обстоятельство – уже в первом бою герой теряет зрение – фиксируется режиссером как драматургический слом и отрывает неординарный режим повествованиям. Герой не покидает театра военных действий, остается служить слухачом: через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу. Вездесущий ужас первого глобального конфликта в истории человечества, теперь разворачиваемся в аудиальной драме, перевернувшей сознание главного героя. «Гуру» (реж. Рори Бариентос Ламас, Чили, 2019. Конкурсная программа) Остров Чилоэ на юге Чили. Карлос Руис работает оператором на промышленном консервном заводе – место депрессивное и в то же время источающее мощные заряды витальной сил – несокрушимой природной энергии. Так и главный герой живет в удвоенной реальности. В рабочее время он лишь незначительный винтик большой машины, обреченный изо дня в день совершать монотонные действия. Но в свободное время он настоящий Гуру – целеустремленный боксер, для которого только победа в очередном поединке служит смыслом жизни. Оригинальные режиссерские приемы и тонкая работа над атмосферой фильма дают камерной драме о «маленьком человеке» размах экзистенциального эпоса. Liberte (реж. Альберт Серра, Испания, Франция, 2019. Программа «Панорама») Испанский визионер Альберт Серра вновь погружает зрителя в свою любимую эпоху. 1774 год, безлюдный лес где-то между Берлином и Потсдамом. Компания аристократов-либертинов добивается аудиенции с придворным короля Фридриха II Дюком де Вальченом – знаменитым распутником. Французский двор при Людовике XVI зачищен от прогрессивных идей либертинов, и адепты наступления на моральные нормы пытаются найти прибежище в соседней Пруссии, экспортировав соседям свои экзотические взгляды. Фирменный летаргический ритм повествования и фантастическая глубина изобразительного ряда являются способом передать зрителю ощущение времени, приблизиться к подлинному измерению ускользающего момента. Гремучая смесь изысканного эротизма и емкого философского послания делает эту ленту одной из самых значимых за последнее десятилетие. «Прощай, мой сын» (реж. Вань Сяошяй, КНР, 2019. Программа «Панорама» История двух семей рассказанная на фоне трех десятилетий социальных, политических и гуманитарных потрясений в Китае. В одном из семейств случается трагедия – гибель ребёнка. И хоть каждый из героев живёт своей жизнью, общее прошлое остается умозрительным пространством вынужденного единения и неизжитых травм. Скрытая в немногословных диалогах и обыденных сюжетах трагедия постепенно превращается в повествование о людях, которым пришлось жить в эпоху галопирующего развития и драматических социальных трансформаций. «Прощай, мой сын» – образец масштабного высказывания об исторических коллизиях, где словно призраки проявляются личные трагедии, безжалостно стираемые ударами большой Истории. «Настоящее Совершенное» (реж. Чжу Шэнцзэ, КНР, 2019. Программа «Движение вперед») Два года назад документальная лента Чжу Шэнцзэ о незавидном быте китайской семьи «Еще один год» стала настоящим фестивальным хитом, а ее новый фильм «Настоящее.Совершенное» уже завоевал ряд престижных наград, в том числе главный приз фестиваля в Роттердаме. Теперь Чжу Шэнцзэ отказывается от необходимости снимать кого-либо, компилируя эпизоды стримминг-трансляций интернет-пользователей. «Настоящее.Совершенное» фокусируется на медиализации современности как патологической потребности людей во внимании и демонстрирует терапевтический эффект от постоянного пребывания онлайн в борьбе с одиночеством. Ее герои – не успешные блогеры или звезды стриминговых сервисов. Они – те, кто зачастую оказывается невидимыми для общества в реальной жизни. Простые рабочие, жертвы несчастных случаев и инвалиды – они пишут свою историю, громко заявляя о себе и своих чаяниях и надеждах, что когда-нибудь мир наконец-то изменится и станет более гуманным. «Тrasnistria» (реж. Анне Эборн, Швеция, 2019. Программа «Докуменальный экран») Меланхоличный коллективный портрет подростков из Приднестровья, где главные герои – безвременье и отчужденность как навязчивые состояния. Жизнь в непризнанной республике будто замерла в ожидании перемен, которые никак не могут начаться. Молодое поколение, которое выросло уже после распада Советского Союза, пребывает в твердой уверенности, что будущее отменили. Анна Эборн фиксирует несколько месяцев из жизни своих героев – компании молодых людей, связанных дружбой с шестнадцатилетней оторвой по имени Таня. Режиссер отказывается от сухого реализма, время от времени даже кажется, что этот фильм создан в Советском союзе – настолько романтичны герои и сентиментален саундтрек, несмотря даже на грубость и циничность их реплик. Тем четче ощущение от пространства, где смешалось прошлое и настоящее, и все еще не разрешены политические и идеологические конфликты, последовавшие за распадом СССР. «Мир пылает – твои действия?» (режиссер Роберто Минервини, США, 2018. Программа «Докуменальный экран») Роберто Минервини – искусный антрополог, способный приникнуть в самые закрытие сообщества и наладить по-настоящему дружеские отношения со своими героями. Подлинность человеческих отношений – концептуальный каркас его фильмов, и на этот раз он разворачивает подробное повествование об жизни нескольких афроамериканцах в США. Живописуя всплеск гражданских протестов, охвативших южные штаты, когда полицейские застрелили, без веской причины, чернокожего подростка, режиссер погружается в мир травм и исторических потрясений. В его фильме красивый фасад благополучия и политкорректности осыпается под ударами скрытых конфликтов, которые ядовитыми парами страха и ненависти пропитали общественную жизнь США. Минервини сохраняет необходимую дистанцию, но одновременно погружает зрителя в самое пекло социальных противоречий, обеспечивая своих героев правом наконец-то рассказать о том, как на самом деле они живут. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

