Экскурсии, сказки и мастер-классы — в наборе: летняя культурная программа для приморцев

Экскурсии, сказки и мастер-классы — в наборе: летняя культурная программа для приморцев
Экскурсии, сказки и мастер-классы — в наборе: летняя культурная программа для приморцев
Сегодня, 12:12КультураФото: ИК "Золотой Рог"
Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева ввёл в этом году абонементный формат работы с группами, собрав из большого разнообразия экскурсий и программ тематические «наборы» для школьников разного возраста.

Руководитель отдела музейно-образовательных программ музея Александра Осипова рассказала, как возникло такое предложение:

«Ежегодно летом Музей истории Дальнего Востока принимает большое количество детей, причём не только из муниципальных пришкольных лагерей, но и из детских клубов, кружков, центров иностранного языка. Зачастую они отдают предпочтение программам, предусматривающим активное времяпрепровождение, и мастер-классам. К этому сезону мы подготовили абонементы для ребят разных возрастов, собрав в каждом из них предложения из шести самых популярных программ от наших площадок — главного корпуса, Музея Города, Дома чиновника Суханова и Дома путешественника Арсеньева. Это и уютные „Сказки с молоком“, и различные познавательные занятия, и пешеходные экскурсии для детей по центру Владивостока. На прогулках с экскурсоводом школьники не только слушают рассказы о событиях прошлого, но и выполняют различные задания с историческим контекстом», — отметила Осипова.

На экскурсиях ребят могут научить прокладывать маршрут при помощи компаса и карты, собирать гербарий, готовить травяной чай по своему вкусу, рисовать удэгейский орнамент и даже пользоваться археологическими инструментами. Всего разработано 8 видов абонемента, в каждый из которых входят пешеходные экскурсии по городу, мастер-классы и посещения выставок в музейных залах, а также познавательные занятия. Подробные описания программ музей разместил на своём сайте и в социальных сетях.

Наталья Баранова

Сюжеты:
Учим и учимся в ПриморьеПриморский край
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