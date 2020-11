Кинопробы региона

Приморье становится точкой притяжения кинотуристов

Приморье становится точкой притяжения кинотуристов С 13 по 19 сентября во Владивостоке начнутся показы XVII Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого». За свою историю кинофестиваль уже стал масштабным событием культурной и туристической жизни Приморья. О том, что нового будет представлено на площадке мероприятия, и как в регионе развивается кинотуризм газете «Золотой Рог» рассказал программный директор фестиваля «Меридианы Тихого» Юрий ГОНЧАРОВ. – Какие новинки приготовил кинофестиваль в этом году? – Не уверен, что новинкой можно назвать «Фестивальную деревню» – такой формат мероприятия уже был использован на кинофестивале шесть лет назад. Но в этом году работу «Фестивальной деревни» все-таки можно отнести к чему-то новому и интересному: на Спортивной набережной будут установлены несколько больших шатров, в которых кино будет показано в режиме нон-стоп. На этой площадке можно будет пообщаться с гостями, участниками фестиваля, подискутировать с ними. В «Фестивальной деревне» пройдут показы в том числе и кино, созданного во Владивостоке, на детские и подростковые сюжеты, в котором задействованы непрофессиональные актеры. Также на площадке будет показана часть программы «Короче» – немецкий короткометражный видеоарт. «Фестивальная деревня» будет открыта для всех желающих во время проведения кинофестиваля «Меридианы Тихого». Также я бы обратил внимание на одну из традиционных программ – «Семейный сеанс». В этом году мы изменили формат и отобрали картины на одну тему – тинейджеры. Кино будет рассказывать о проблемах, которые волнуют родителей и подростков, и призвано настроить взаимопонимание между ними. Картины показывают, как складывается жизнь тинейджеров, о чем они думают, чем они живут. Мне кажется, это будет крайне интересно, поскольку сегодня подростки отрываются от реальности и уходят в виртуальный мир, где им намного лучше и уютнее. Нам бы хотелось получить обратную связь с данной частью зрительской аудитории – мы хотим, чтобы тинейджеры и их родители поучаствовали в просмотре и в дискуссии, которую мы будем посвящать данной программе. – В этом году кинофестиваль получил 1569 фильмов из 107 стран, что является абсолютным рекордом для мероприятия. Какие необычные тенденции можно проследить в этой динамике заявок? – Из этих почти 1600 фильмов мы отобрали в официальную программу кинофестиваля 189 картин из 53 стран. Но, как мне кажется, «Меридианы Тихого» – это мистическая история, и не мы создаем программу фестиваля, а он сам себе выбирает кино. Так и в этом году мы хотели подчеркнуть, что корейский кинематограф отмечает свое столетие и находится на подъеме уже достаточно много лет. Корейские режиссеры получают пальмовые ветви в Каннах, корейское кино завоевывает все большую популярность. И мы решили посвятить программу «В фокусе», в рамках которой ежегодно представляется творчество какой-либо страны АТР, – Южной Корее. И тут совершенно неожиданно для нас появляются хорошие корейские фильмы, которые мы не можем пропустить, и которые попадают не только в эту, но и другие программы. Поэтому в этом году корейского кино будет много. Покажем сеансы короткого метра, полнометражные фильмы выдающихся режиссеров. Несколько корейских картин вошли в программу «Панорама», много корейских работ в короткометражном блоке «Короче». Есть фильмы из этой страны и в документальном кино, и в конкурсе. Мы позиционируем себя, как фестиваль, поддерживающий начинающих режиссеров – дебютантов, людей, которые сняли второй фильм. Совершенно неважно, будет ли это короткий или полный метр, документальное кино или драма. И в Приморье, и в АТР уже знают, что такой фестиваль существует, и туда можно послать свою первую или вторую работу. Мы не показываем в конкурсе суперрежиссеров, которые уже состоялись и завоевали любовь зрителей. У нас режиссеры начинающие или малоизвестные, только заявившие о себе. Поэтому радует, что с каждым годом количество присланных фильмов растет. Например, в международном блоке хотелось бы отметить нового участника – страну Лесота, Африка. Это будет картина «Мама, я задыхаюсь. Это мой последний фильм о тебе», который мы поставили в программу «Движение вперед». – Как с годами меняется зритель фестиваля? – Когда закончился первый фестиваль в 2003 году, зрителей интересовало только одно – будет ли второй кинофестиваль. Тогда казалось, что это разовая история, и мероприятие не повторится. Когда состоялся второй – зрителей интересовало, какие звезды пройдут по синей ковровой дорожке фестиваля. И только в 2006-2007 годах зрители стали интересоваться, какое кино покажут. В 2003 году нам прислали порядка 60-70 фильмов, а вся программа состояла из 36 картин. Сравнить с текущим годом – программа состоит из 189 фильмов, а заявок было прислано почти 1600. Значит, мы все делаем правильно. И сегодня уже признан тот факт, что люди специально берут отпуск на время проведения фестиваля, приезжают из других городов России. Причем это регулярно повторяется. Мы получаем письма, в соцсетях люди интересуются, когда появится программа, кто приедет из артистов. Зрители понимают, что такое кино они больше нигде не увидят – на фестивале показаня картины, которые отличаются и по содержанию, и по жанру, и по манере и степени высказывания от привычной репертуарной политики кинотеатров. – Благодаря государственно программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, кинотуризм, как отдельное туристическое направление региона, получил новый импульс для развития. На ваш взгляд, регион уже идет по пути кинотуристической точки? Какую роль в этом процессе играет кинофестиваль? – Несмотря на то что мы проводим уже семнадцатый кинофестиваль, мне кажется, что мы еще в начале этого пути. Однако, чтобы двигаться по тропе, необходимо ее сначала найти. Мы долго искали и достигли своей цели, теперь можно с уверенностью сказать, что теперь нам осталось только двигаться вперед. Нас ждет долгий и извилистый путь, но то что мы выбрали правильный вектор – уже факт. С учетом того, как стремительно развивается въездной туризм в Приморье, кинотуризм и кинофестиваль получают узнаваемость. Владивосток стал модным для отдыха местом среди иностранцев. Я уверен, что туристы, прогуливаясь по Спортивной набережной, обязательно зайдут на «Фестивальную деревню». Если этот формат будет присутствовать каждый год, мы сделаем еще несколько шагов навстречу кинотуризму. – Какие есть факторы, сдерживающие развитие данного направления в Приморье? – Приморье как площадка для киносъемок очень похожа на Крым, где постоянно кто-то что-то снимает. У нас есть море и дюны, скалы и лес, теплое бабье лето. Все это сильно похоже, одна пока лететь из Москвы режиссерам все-таки ближе и дешевле в Крым. Это один из важных сдерживающих факторов. Также Владивостоку не хватает кинофабрики или киностудии. Впервые об этом заговорили еще в 2005-2006 годах, однако дальше разговоров дело не пошло. Многие режиссеры не хотят ехать к нам снимать кино просто потому, что для этого придется везти с собой все «железо». Сейчас, конечно, с этим проще – аппаратуру, массовку, подбор локации и другую помощь иностранным и российским режиссерам оказывает Кинокомиссия Приморского края. Но киностудия смогла бы вывести этот процесс на новый уровень. Не стоит забывать, что в регионе живет достаточное количество талантливых режиссеров, сценаристов, актеров и операторов, которые могли бы снимать уж сериалы точно, причем не хуже московских. И они тоже нуждаются в киностудии. – На ваш взгляд, какие шаги отделяют кинофестиваль «Меридианы Тихого» от уровня самых именитых фестивалей мира? – Я лично вижу три момента, которые друг с другом взаимосвязаны. Первый – это бюджет. Финансирование знаменитых кинофестивалей исчисляется миллионами евро, а в нашем случае речь идет конечно же о совершенно других деньгах. Второй момент – это кинорынок. В Каннах, Берлине данный рынок очень развит, и даже если оглянуться на азиатских соседей, в Пусане и Гонконге кинорынок грандиозен. При столь развитом движении кинофестиваль становится важной площадкой, где происходит коммуникация потенциальных покупателей и продавцов кино. Приморью, для того, чтобы конкурировать, необходимо сформулировать концепцию и понять, чем наш кинорынок будет отличаться от Азии и что он может предложить своим участникам. Еще один важный момент – это количество фестивальных дней. У нас второй год подряд участвует 8 полнометражных и 8 короткометражных картин. До этого было 10, но понаблюдав, что происходит с жюри, мы поняли, что это очень тяжело и решили сократить программу. В любом случае пять дней фестиваля – это очень мало. На мой взгляд, 10 дней показа – идеальный вариант, плюс день открытия и день закрытия. Итого 12. Однако вопрос увеличения количества фестивальных дней также упирается в бюджет мероприятия. Если все эти шаги сделать, это приведет к тому, что люди начнут гораздо более активно интересоваться фестивалем. И это будет не просто праздник кинофилов, не просто праздник жителей края, а грандиозное мероприятия, вокруг которого наблюдается большой ажиотаж. Однако это не решается одним моментом. Возможно, лет через 30-50 мы к этому придем. ВОПРОС РЕБРОМ - Можно ли сказать, что на кинофестивале показывают элитарное кино? - Девиз фестиваля: «Кино для всех, кино для каждого». Мы стараемся каждый год создать такую программу, чтобы люди, которым нравится зрительское кино, нашли для себя что-то интересное. И при этом зрители, у которых душа лежит к каким-то внутренним переживаниям и попыткам переосмыслить настоящее через фильмы, могли посмотреть и такие картины. Нам каждый год удается пройти по этой грани между элитарным и зрительским кино. Хотя, стоит признать, что отзывы бывают довольно противоречивыми: некоторые обвиняют нас в том, что это элитарный кинофестиваль, другие – что это история для массового зрителя. На фото: Приморье становится точкой притяжения для кинематографистов. Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ. Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

