Владивосток вновь на гребне джазовой волны

Да, наш жанр не такой популярный, как все остальные, но, может быть, это и хорошо, потому что у нас в зале, не зависимо от того, филармония это или клуб, всегда другие лица. Поэтому если считать, что элитарное - это хорошо, то да, если считать, что элитарное это плохо и не для всех, такой междусобойчик, то замечу, что джаз очень открыт для слушателя. И мне кажется, что джаз отличается от всех стилей в музыке тем, что только у нас все происходит здесь и сейчас, то есть это магия, и она создается теми, кто в зале, и теми, кто на сцене. У нас нет нот, выученной программы, у нас нет ни одного выученного соло. Мы оговариваем композиции, которые будем играть, но даже их мы можем сыграть по-другому. Этот жанр, конечно, не для всех, потому что человек либо чувствует, что происходит, либо не чувствует...