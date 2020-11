Владивосток вновь на гребне джазовой волны

XVI Международный джазовый фестиваль открылся концертом замечательного музыканта Вадима ЭЙЛЕНКРИГА и его квинтета Eilenkrig Crew

XVI Международный джазовый фестиваль открылся концертом замечательного музыканта Вадима ЭЙЛЕНКРИГА и его квинтета Eilenkrig Crew Владивосток вновь живет в ритме джаза. XVI Международный джазовый фестиваль соберет на сцене Приморской краевой филармонии джазовые коллективы и солистов мирового уровня из России, США, Республики Корея, Германии и Франции. Но открыли фестиваль 8 ноября по традиции выдающиеся российские музыканты. На этот раз приглашение приехать во Владивосток принял блестящий трубач, профессионал сцены и ведущий джазовой программы «Шаболовка, 37» на телеканале Культура Вадим ЭЙЛЕНКРИГ со своим коллективом Eilenkrig Crew. Как почеркнула на предваряющей первый фестивальный концерт пресс-конференции директор Приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО, его участие в джазовом фестивале не случайно, прекрасного трубача порекомендовал выдающийся саксофонист - Игорь БУТМАН, который открывал джазовый фестиваль во Владивостоке в прошлом году. Буквально через пару часов гости филармонии смогли убедиться в обоснованности этой рекомендации. Мастер импровизаций вместе со своими талантливыми коллегами подарил любителям джаза прекрасные минуты погружения в музыку и не менее приятные минуты общения с ироничным человеком, наделенным хорошим чувством юмора. Звучали авторские композиции, джазовые стандарты и мелодии российских композиторов Александры ПАХМУТОВОЙ и Эдуарда АРТЕМЬЕВА, но так, как будто они были написаны именно для этого коллектива. Естественно, что на пресс-конференции особому гостю фестиваля было адресовано более всего вопросов. Коснулись и мнения об элитарности джазовой музыки. Согласны ли вы с ним, спросили Вадима Эйленкрига. - Джаз требует от человека определенного уровня культуры, воспитания и, наверное, образования (причем, не в смысле количества дипломов), - сказал музыкант. - Джаз надо чувствовать, человек должен быть эмоционально развит, поэтому, конечно, все это уже накладывает определенные рамки на наших слушателей. Но при этом я верю, что настоящее мастерство завораживает и, если на сцене настоящий мастер, например, тот же Игорь Бутман, то человек, который ни разу не слышал джаз, не может не понять, насколько это прекрасно. Да, наш жанр не такой популярный, как все остальные, но, может быть, это и хорошо, потому что у нас в зале, не зависимо от того, филармония это или клуб, всегда другие лица. Поэтому если считать, что элитарное - это хорошо, то да, если считать, что элитарное это плохо и не для всех, такой междусобойчик, то замечу, что джаз очень открыт для слушателя. И мне кажется, что джаз отличается от всех стилей в музыке тем, что только у нас все происходит здесь и сейчас, то есть это магия, и она создается теми, кто в зале, и теми, кто на сцене. У нас нет нот, выученной программы, у нас нет ни одного выученного соло. Мы оговариваем композиции, которые будем играть, но даже их мы можем сыграть по-другому. Этот жанр, конечно, не для всех, потому что человек либо чувствует, что происходит, либо не чувствует... - Ваша программа «Шаболовка,37» на канале Культура интересна импровизациями музыкантов из разных коллективов. Находясь во Владивостоке, планируете ли вы познакомиться с творчеством местных групп и, возможно, пригласить их в свою программу? – поинтересовался у Вадима Эйленкрига корреспондент газеты «Золотой Рог». - Наша программа очень открыта для всех. И для того чтобы познакомиться с творчеством музыкантов из Владивостока мне не обязательно ехать сюда, а им лететь в Москву, - ответил он. - Любой музыкант может просто найти меня в соцсети, прислать пример – «послушай, что мы делаем». И если они это делают искренне, мы готовы пригласить их в нашу программу. Международный джазовый фестиваль во Владивостоке интересен выступлением местных джазовых коллективов. Правда, в отличие от предыдущих фестивалей, на двух последних наши коллективы проходят предварительный джазовый марафон на площадках джаз клуба «Контрабанда» и Syncopa Jazz Bar. Как заметила Анна Алеко, для участия в XVI Международном джазовом фестивале по итогам марафона выбраны три группы. Это Positive Light, Jazz Acoustic Project и Talk is Cheap, их концерт состоится на сцене филармонии 11 ноября. Организаторы фестиваля убеждены, что это будет яркий концерт, ведь по словам Станислава ТАШКИНОВА, директора джаз-клуба «Контрабанда», в России идет очередная волна интереса к джазовой музыке и Владивосток находится на гребне этой волны. С каждым годом музыкантов, играющих джаз, у нас все больше, как и любителей этой музыки. Не будем скрывать, что приморцы и гости Владивостока всегда с нескрываемым интересом ждут джазменов мирового уровня, и организаторы фестиваля уже не первый год представляют им возможность пообщаться с виртуозами, носителями аутентичных традиций, блестящими исполнителями из разных стран. На этот раз в нескольких концертах можно будет услышать американский джаз. При поддержке консульства США во Владивостоке 13 ноября на сцену филармонии выйдет Sweet Megg & The Wayfarers. Группу возглавляет Sweet Megg, певица которая включает в свои композиции элементы нью-орлеанского и гарлемского свинга. С трио Олега Бутмана 14 ноября выступит Chanda Rule - яркая представительница современной вокальной джазовой школы, обладающая завораживающим голосом. Концерт закрытия пройдет 16 ноября, в этот день в сопровождении Эстрадного оркестра Приморской филармонии под управлением Дмитрия БУТЕНКО выступит вокалистка из США Sy SMITH. По мнению джазовых критиков, эта певица с бархатным голосом, давно укрепившая свое место в мире Underground Jazz & Soul. Eе называют самой известной артисткой в этом музыкальном жанре. Так что концерт обещает быть ярким и неповторимым, впрочем, как многие концерты нашего эстрадного оркестра, проходящие в последнее время. Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением Заслуженного артиста РФ Анатолия СМИРНОВА, а точнее его камерный состав, выступит 12 ноября вместе с хорошо известным приморским любителям джаза популярным музыкантом, виртуозным трубачом и мультиинструменталистом из Германии Себастьяном СТУДНИЦКИМ. Их совместный проект называется Memento. Orhestral experience. Как рассказала художественный руководитель Приморской краевой филармонии Татьяна СЕРГЕЕВА, Себастьян Студницкий написал специальные оркестровки под камерный состав оркестра, вместе с которым он представит свою авторскую программу. Любителям джаза с французским ароматом стоит обратить внимание на сольный концерт джазового пианиста Jaky TERRASSON, который в анонсе филармонии представлен как «Пианист счастья». Он активно работает как в США, так и во Франции, и по версии американской прессы входит в тридцатку самых перспективных джазовых музыкантов. По словам заместителя директора Альянс Франсез во Владивостоке Елены ТЕРЕНЕЦКОЙ, это артист особого уровня. Во Франции он - джазовый пианист номер один. Концерт Джеки во Владивостоке организован при поддержке Посольства Франции в России и Альянс Франсез во Владивостоке. Качественный звук, восхитительные импровизации, положительные эмоции, – и все это в хорошей компании единомышленников: музыкантов-виртуозов и публики с особыми лицами, той, что с легкостью поддается игре джазовых ритмов. Это и есть Международный джазовый фестиваль во Владивостоке, который проходит с 8 по 16 ноября – девять концертов, представляющих разные стили джазовой музыки. Фото автора Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

