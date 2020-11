Второй день XVI Международного джазового фестиваля во Владивостоке был посвящен корейскому джазу

На сцену Приморской краевой филармонии вышли гости из Республики Корея

На сцену Приморской краевой филармонии вышли гости из Республики Корея – группа Woongsan Вand, названная именем очаровательной солистки Вунг САН. Во второй день XVI Международного джазового фестиваля перед началом концерта выступил Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке г-н О Сунг ХВАН, который представил известную джазовую певицу и выразил надежду, что музыка, не требующая перевода, будет способствовать укреплению дружеских связей и взаимному пониманию народов наших стран. Имя корейской певицы широко известно поклонникам джаза в Азии, знают ее и в Приморье, ведь она не в первый раз приезжает на наш джазовый фестиваль и уже приобрела здесь своих поклонников. Джазовые критики ценят Вунг Сан прежде всего за широкий диапазон голоса и особый теплый, душевный, бархатный тембр, который раскрывается в исполнении самых разных произведений, от чувствительных баллад до мощных ритмичных музыкальных композиций. Одна из таких проникновенных баллад прозвучала на корейском языке в фестивальном концерте 9 ноября и, конечно же, тронула сердца слушателей. Впрочем, так же, как и зажигательные композиции в стиле джаз-фанк. Хорошую поддержку певице составили музыканты ее группы – виртуозные и обаятельные. Надо заметить, что в этот вечер в зале было много гостей из Республики Корея. Они вместе с российскими любителями джаза включились в предложенную Вунг Сан игру, хором повторяя исполненные певицей музыкальные фразы. Овации певице и ее коллективу были громкими и единодушными, вне зависимости от того, какой язык – русский, корейский или английский - был более понятен пришедшим на концерт любителям джаза. Стоит сказать и еще об одной особенности Международного джазового фестиваля во Владивостоке – по традиции почти каждый день на сцену филармонии выходят не только зарубежные гости, но и состоявшиеся исполнители-дальневосточники. В этот день в первом отделении концерта выступил дуэт известных в Приморье талантливых музыкантов: вокалист с особой манерой исполнения Сергей МОИСЕЕВ и виртуозный музыкант-клавишник Илья ЛУШНИКОВ. Их выступление было ярким и самобытным. Ирина БАРАННИК. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

