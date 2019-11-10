Второй день XVI Международного джазового фестиваля во Владивостоке был посвящен корейскому джазу

Имя корейской певицы широко известно поклонникам джаза в Азии, знают ее и в Приморье, ведь она не в первый раз приезжает на наш джазовый фестиваль и уже приобрела здесь своих поклонников. Джазовые критики ценят Вунг Сан прежде всего за широкий диапазон голоса и особый теплый, душевный, бархатный тембр, который раскрывается в исполнении самых разных произведений, от чувствительных баллад до мощных ритмичных музыкальных композиций. Одна из таких проникновенных баллад прозвучала на корейском языке в фестивальном концерте 9 ноября и, конечно же, тронула сердца слушателей. Впрочем, так же, как и зажигательные композиции в стиле джаз-фанк. Хорошую поддержку певице составили музыканты ее группы – виртуозные и обаятельные.