"Ангел Владивостока" родится в "Артэтаже"

«В мире много негативных событий, много насилия и военных столкновений. Мы хотим с помощью этого проекта привнести в мир больше добра, душевного тепла и света. У искусства, у живописи эта Сила есть! Мы не привязаны к какой-то конкретной религии. Авторы говорят в своих работах о Любови, Вдохновении, Благодарности и Единстве. За семь лет в проекте примут участие 365 художников со всего мира, получится уникальный арт-объект, своеобразный «Календарь Ангелов», у которого в дальнейшем будет своя активная выставочная деятельность. Сейчас за пять лет «Ангелы Мира» уже включили в экспозицию 275 картин из 23 стран. 77 работ сейчас находятся в Европе, в Праге, остальные выставляются в России. Проведено уже более 200 выставок и презентаций проекта, их посетило более 350 тыс. человек. Постерами с картинами проекта оформлено уже 12 больниц и детских учреждений. В проекте уже есть несколько работ художников из Владивостока, Хабаровска, Кавалерово и Комсомольска-на-Амуре, но большая часть из них сейчас в Европе. Не сомневаемся, что выставка Ангелов будет тепло принята зрителями и подарит им самые добрые эмоции!», - рассказал PR-директор «Ангелов Мира» Олег Ровда.