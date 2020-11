"Ангел Владивостока" родится в "Артэтаже"

13 декабря во Владивостоке в Музее современного искусства "АртЭтаж" в 17.00 откроется выставка живописи Международного арт-проекта "Ангелы мира"

13 декабря во Владивостоке в Музее современного искусства "АртЭтаж" в 17.00 откроется выставка живописи Международного арт-проекта "Ангелы мира" Более 60 больших картин, размером 1*1 метр, художников из России, США, Канады, Великобритании, Хорватии, Беларуси, Македонии, Узбекистана, Казахстана, Украины, Финляндии, Италии, Сингапура, Турции, Кипра, Франции на тему «Ангел-Хранитель» увидят посетители выставки. На открытии зрители смогут поучаствовать в написании общей картины «Ангел Владивостока» и загадать желания, познакомятся с художниками проекта, а также узнают, какие мысли и чувства закладывали авторы и в свои работы. «В мире много негативных событий, много насилия и военных столкновений. Мы хотим с помощью этого проекта привнести в мир больше добра, душевного тепла и света. У искусства, у живописи эта Сила есть! Мы не привязаны к какой-то конкретной религии. Авторы говорят в своих работах о Любови, Вдохновении, Благодарности и Единстве. За семь лет в проекте примут участие 365 художников со всего мира, получится уникальный арт-объект, своеобразный «Календарь Ангелов», у которого в дальнейшем будет своя активная выставочная деятельность. Сейчас за пять лет «Ангелы Мира» уже включили в экспозицию 275 картин из 23 стран. 77 работ сейчас находятся в Европе, в Праге, остальные выставляются в России. Проведено уже более 200 выставок и презентаций проекта, их посетило более 350 тыс. человек. Постерами с картинами проекта оформлено уже 12 больниц и детских учреждений. В проекте уже есть несколько работ художников из Владивостока, Хабаровска, Кавалерово и Комсомольска-на-Амуре, но большая часть из них сейчас в Европе. Не сомневаемся, что выставка Ангелов будет тепло принята зрителями и подарит им самые добрые эмоции!», - рассказал PR-директор «Ангелов Мира» Олег Ровда. Из истории проекта: В 1997 году молодая художница Юлия Иванова серьезно заболела и была между жизнью и смертью. Выздоровления ей врачи даже не обещали. Тогда она начала каждый день рисовать Ангела в благодарность за каждый прожитый день, за возможность видеть своего маленького сына. И болезнь удалось победить, она смогла полностью поправиться и продолжает до сих пор рисовать Ангелов для себя и других людей. Проект «Ангелы Мира» – это ее идея! Открытие состоится 13 декабря в 17.00. Вход свободный. Возрастная категория 0+. Выставка будет открыта для посетителей до 19 января 2020 г. Адрес: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 25. Телефон для справок: 8 (423) 222 06 59. Режим работы: ср-вс. с 10 до 19 ч. Подробная информация на сайтe www.365angels.com «График выставок». Журнал "Дальневосточный капитал".

