Историческая серия "Пути великих свершений" Якутии признана уникальным межрегиональным проектом

Он отметил, что за эти долгие годы якутский народ не исчез с национальной карты мира, не потерял свой язык, свои традиции и культуру, хотя в истории множество примеров обратного. Более того, происходил удивительный процесс взаимного культурного обогащения. И примеров тому масса. Чего стоит, скажем, обретение народом саха своей письменности, по сути, подаренной ей российскими исследователями. В составе России республика обрела свою государственность – 100-летие Якутской АССР будем отмечать 2022 году.