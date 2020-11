"Ростелеком" и "ЛитРес" запустили кобрендинговый проект "Ростелеком. Книги"

"Ростелеком" запускает для своих клиентов новую услугу "Ростелеком. Книги" с доступом к "ЛитРес", крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ

«Ростелеком» запускает для своих клиентов новую услугу «Ростелеком. Книги» с доступом к «ЛитРес», крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Каталог насчитывает более 150 000 электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и «ЛитРес» дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа. В сервисе представлены книги разных жанров, современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов. Стоимость базовой подписки составит 199 рублей в месяц — целая библиотека по цене одной книги. Также абонентам «Ростелекома» сервис «ЛитРес» дает скидку 20% на любые книги, которые не вошли в каталог. Кроме богатой коллекции и выгодной цены, сервис имеет ряд преимуществ: читать можно всей семьей — один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств, новинки появляются быстрее, чем отпечатанный тираж попадет в книжный магазин, не придется тратить время на поиск и скачивание книг с разных сайтов — легальный контент в хорошем качестве всегда под рукой. Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении «ЛитРес» «Читай!», которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android и имеет удобный функционал. Все настройки можно менять под себя: выбрать фон, размер шрифта, яркость экрана, а также делать заметки и закладки во время чтения. Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. Приложение синхронизируется на разных устройствах, любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить с того же места на планшете. Четыре простых шага к подключению услуги в едином личном кабинете: зайти в личный кабинет «Ростелекома», выбрать опцию «Ростелеком. Книги» и нажать «Подключить», авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса «ЛитРес», указать номер телефона или адрес электронной почты. Подробная информация о сервисе и тарифах по ссылке: https://www.rt.ru/books . Досье "Золотого Рога": Группа компаний «ЛитРес» включает бренды ЛитРес, MyBook, LiveLib и ЛитРес: Самиздат (SelfPub). ЛитРес — лидер на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более 1 миллиона электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 48 000 бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5 000 новых книг. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

