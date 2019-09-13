Экс-мэр Владивостока напомнил, как он помогал создавать кинофильм

«Восточный экономический форум широко освещается федеральными каналами нашей страны, но вот, к сожалению, с кинофестивалем «Меридианы Тихого» такой массовости нет. И очень жаль. Он безусловно заслуживает внимания и журналистов, и кинокритиков, и ценителей кино, и вообще жителей нашей страны. Уверен, что такой необычной и интересной программы нет ни на одном кинофестивале не то что России, а мира. В каком еще городе мира можно сразу увидеть новые киноленты из Кореи, Японии, Китая, Чили, США, Вьетнама и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона?! Только на владивостокских Меридианах.