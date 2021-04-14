Во Владивостоке зрителей после спектаклей будут развозить бесплатно

Администрация театра имени Максима Горького организовала для зрителей бесплатные рейсовые автобусы в разные районы Владивостока после спектаклей. Для поездок будут доступны три маршрута.

Сообщение в официальном аккаунте театра в социальной сети «Инстаграм» гласит, что с 10 апреля после вечерних спектаклей зрители смогут вернуться домой по трем основным транспортным маршрутам города. «Бесплатные пассажирские автобусы для зрителей Театра! Дамы и господа! Обращаем ваше внимание, что с сегодняшнего дня Театр имени М. Горького предоставляет вам пассажирские автобусы по следующим направления: Театр — бухта Тихая; Театр — ул. Нейбута; Театр — ост. Академическая. Автобусы будут ожидать вас по окончании спектакля возле Дальневосточного государственного института искусств», — сообщили в администрации театра. Отмечается, что проезд на автобусах абсолютно бесплатный. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 14.

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