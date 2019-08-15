Зачем Рублев нарисовал Хабенского?

Два года назад документальная лента Чжу Шэнцзэ о незавидном быте китайской семьи «Еще один год» стала настоящим фестивальным хитом, а ее новый фильм «Настоящее.Совершенное» уже завоевал ряд престижных наград, в том числе - главный приз фестиваля в Роттердаме. Теперь Чжу Шэнцзэ отказывается от необходимости снимать кого-либо, компилируя эпизоды стримминг-трансляций интернет-пользователей. «Настоящее.Совершенное» фокусируется на медиализации современности как патологической потребности людей во внимании и демонстрирует терапевтический эффект от постоянного пребывания онлайн в борьбе с одиночеством. Ее герои - не успешные блогеры или звезды стриминговых сервисов. Они - те, кто зачастую оказывается невидимыми для общества в реальной жизни. Простые рабочие, жертвы несчастных случаев и инвалиды - они пишут свою историю, громко заявляя о себе и своих чаяниях и надеждах, что когда-нибудь мир наконец-то изменится и станет более гуманным. «Тrasnistria» (режиссер Анне ЭБОРН, Швеция, 2019. Программа «Докуменальный экран»)