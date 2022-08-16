«Мы не подводим ни репертуаром, ни актёрами»: театру Горького – 90 лет

Театр имени Максима Горького во Владивостоке, как и прежде, радует публику и в юбилей готовит сюрпризы. В «Новый год» главный драматический театр края, в первую очередь, разнообразит свой репертуар: режиссёры продолжают как экспериментировать с новыми масштабными постановками, так и обращаться к великой классике.

Спектакль «В джазе только девушки» практически «опрокинул город» в прошлом сезоне, он же и откроет новый 22 сентября. Но до этого пройдёт три межсезонных показа – 11, 12 и 13 августа. Билетов уже почти не осталось, всем желающим стоит поторопиться. Серию гранд-ревю продолжает «Не Сильва, не оперетта». Это музыкальная постановка, новое авторское понимание известной «Сильвы». Помимо этого, современную драматургию представляет не- простая, но глубокая и интересная пьеса Елены Исаевой и Ольги Михайловой «Босиком по снегу». Однако возвращение к источникам – одно из главных направлений развития театра. Фото: Алиса Ткаченко "Золотой Рог" – Люди, конечно, отвыкли от классического репертуара – Чехова, Гоголя, Островского – но мы сейчас пытаемся вернуться, взяв пьесу Островского. Чехов у нас идет уже 26… 27 лет! Это огромное событие! Более того, на него ходят зрители, это угаданные спектакли. Не знаю, что будет дальше с репертуаром классическим, но он крайне необходим, потому что это и делает русский театр русским психологическим театром, – рассказывает художественный руководитель театра им. Горького Ефим Звеняцкий. К юбилею Арсеньева театр приготовил спектакль-читку «Ар- сеньев. Расхищению не подлежит», премьера которого пройдет 17 и 18 сентября. В работе над ним сделают упор на классику: режиссируют Ефим Звеняцкий и Яна Мялк, а декорации и костюмы создаёт Владимир Колтунов. Роли исполняют не только приморские артисты, но и актёры из Москвы, среди которых Сергей Степанченко. Но главная классическая премьера – спектакль по пьесе Островского «Бешеные деньги», ставит которую Сергей Руденок. Дата показа комедии ещё не известна, но, возможно, это произойдёт до Нового года. – Сегодня деньги уже никому не нужны, слава богу, поэтому мы будем о них рассказывать. У всех много денег… но я шучу. Тема здоровая просто, – объясняет выбор художественный руководитель. Зрители увидят не только новый репертуар, но и новые лица. К труппе присоединились три выпускника Дальневосточной государственной академии искусств – Владислав Яковлев, Елизавета Учанина и Александр Темнов. Ранее ребята играли только в массовках спектаклей. Какие роли им достанутся сейчас, ещё неизвестно, но новички готовы к любой работе и обещают «отдаваться на полную катушку». Фото: Алиса Ткаченко "Золотой Рог" – Для артистов, которые уже не первый год здесь работают, это всё-таки не много, но обыденно, а для нас, молодых новых артистов, это новое помещение, новые люди. Все такие яркие и харизматичные личности, и мы среди них. Юбилейный год однозначно добавляет какого-то волнения и дополнительной ответственности. Главное просто выдохнуть и в бой, – делится Владислав Яковлев. Вместе с молодыми актёрами желаем Театру оставаться свежим, весёлым и продолжать радовать зрителей, а действующим артистам желаем играть с удовольствием и получать те роли, которые они хотят. Алиса ТКАЧЕНКО Фото автора

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