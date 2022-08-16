Работы выставки продлится до 18 сентября, без выходных. Вход свободный.

В выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры на Пушкинской, 25 открылась выставка фотографий «Глазами Арсеньева» (0+). Фото: "Золотой Рог"

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