Выставка фотографий «Глазами Арсеньева»

Выставка фотографий «Глазами Арсеньева»

Выставка фотографий «Глазами Арсеньева»

Вчера, 11:39
Культура
Фото: "Золотой Рог"
Работы выставки продлится до 18 сентября, без выходных. Вход свободный.

В выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры на Пушкинской, 25 открылась выставка фотографий «Глазами Арсеньева» (0+).

Фото:"Золотой Рог"

Сюжеты:
Приморский край
культура
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: [email protected], [email protected]

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: [email protected]

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы