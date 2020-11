Детские праздники пополняют событийный календарь Приморья

Умение сделать праздник из рядового события становится сегодня одним из ключевых в вопросах продвижение регионального бренда на внутреннем и международном туристическом рынках

Умение сделать праздник из рядового события становится сегодня одним из ключевых в вопросах продвижение регионального бренда на внутреннем и международном туристическом рынках. Ведь наполнение событийного туристического календаря – один из способов привлечения массового туриста. Мероприятия привлекают большой поток туристов. Это могут быть кинофестивали, спортивные события, либо фестивали творчества, ориентированные на детскую аудиторию. Благодаря событийному туризму путешественники знакомятся с Приморским краем, и сегодня он становится способом продвижения региона, расширения количества людей, прикоснувшихся к культуре территории. На событийный туризм, как один из аспектов развития внутреннего и въездного, власти Приморья ставку сделали давно. Но если проекты как идеи существуют не первый год, то на практике почувствовать их эффект можно лишь сейчас. В крае, благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, уже запущен ряд ярких мероприятий. Среди них – фестивальный календарь арт-парка «Штыковские пруды». Арт-парк по приморски Как и во многих других регионах, в Приморье крупномасштабные фестивали для детей – довольно редкое явление, хотя, по мнению экспертов рынка, развитие детского событийного туризма должно проходить наравне с развитием делового туризма, ведь у этого направления есть широкая аудитория потенциальных потребителей. Основным флагманом в развитии детского событийного туризма во Владивостоке стал «Арт-парк «Штыковские пруды», который создает новые формы для детских фестивалей. У арт-парка есть событийный календарь, в соответствии с которым фестивали проходят каждую неделю и активно анонсируются. За время работы проектов с ними успели познакомиться не только жители Приморского края и городов России, но и Турции, Украины, Индии, США, Кореи, Франции, Норвегии, Японии и ряда других стран. Одним из наиболее масштабных фестивалей парка выступает «Зеленая прищепка», который прошел впервые в 2015 году в арт-парке «Штыковские пруды». Со временем мероприятие стало ежегодным и набирает все больше популярности. «Более двух месяцев проходит кропотливая подготовка к каждому фестивалю. Придумывается тема, интересные фишки и особенности. Наша команда не спит ночами, задерживается на работе до позднего вечера, переживает, вкладывает колоссальные усилия и частичку своей души в фестиваль «Зеленая прищепка», – рассказали организаторы праздника. На сегодняшний день фестиваль представляет собой площадку в 250 кв. метров, на которой представлено 17 интересных направлений творчества. Фестиваль сопровождает ярмарка-продажа изделий от мастеров, открытые мастер-классы и мастер-шоу, креативные street- art проекты, конкурс среди участников, концертная программа. Фестиваль ставит своей целью объединить талантливых и активных людей в сообщество мастеров в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры и ремесел России и Дальнего Востока. Мероприятия, запланированные в рамках фестиваля, обеспечивают вовлечение родителей в совместную творческую деятельность с детьми, поощрение мастеров, талантливых семей и творческих коллективов в области исконно русского декоративно-прикладного творчества. Проблема рынка Детский туризм предлагает потенциально огромный рынок потребителям, которым интересно выезжать, посещать туристические объекты и места, но главной проблемой выступает сейчас то, что не существует единой системы взаимодействия между школами и коммерческими структурами (фактически: туристическими объектами показа). «Нет возможности привозить детей: ни финансовой, ни технической, не хватает, в том числе, и законодательной нормы. Было бы здорово, если бы появилась некая система, которая свяжет коммерческую структуру и школу. Это может быть не только специально созданный центр, модерирующий взаимоотношения, но даже простой и внятный регламент работы. Без этого регламентирующего звена приходится обзванивать школы и стараться выйти на каждого преподавателя или классного руководителя и договариваться с ним о возможности приехать. Причем организация поездки зачастую падает не на плечи школы, а на плечи родителей», – считает руководитель детского парка. Как заявил один из представителей туристического рынка, перспективы школьного туризма в Приморском крае нет. «Не существует ни адекватной правовой нормы, ни технических возможностей, ни желания со стороны школ вывозить детей. Преподаватели не хотят с этим связываться: в конце концов, им за это не платят. Помимо всего прочего, у организаторов нет четкого понимания, кто какую ответственность несет, и кто за что отвечает: либо учителя, либо родители, либо туроператоры. Не облегчают жизнь и последние законопроекты: появилось ощущение, что вывоз школьников куда-либо становится невозможен», - резюмировал туроператор. На фото: Крупномасштабные фестивали для детей в Приморье проводятся с завидной регулярностью. Фото Анны МАЦОВСКОЙ Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

