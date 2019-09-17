"Последний сантехник" привезет во Владивосток "Полтора рояля"

Вот они: «Сантехник, его кот, жена и другие подробности» Сборник рассказов о жизни, о себе и не только… Вот собственно из чего состоит эта книга. Ну очень незамысловатые истории. И… блистательный юмор, житейская философия, самоирония и спокойное, добродушное отношение к житейским неурядицам и проблемам. «Сантехник. Твоё моё колено» «Разводиться было страшно. Казалось, этот быт, эти дети - всё обвалится, накроет и погребёт. Но год прошёл, небо не рухнуло. Я выучил телефон домоуправления и ищу макароны со скидкой. Купил танк с антенной и жужжу им по квартире. И железную дорогу завёл, площадью в полторы кухни. Наконец-то съел три эклера подряд, как обещал себе в детстве. Уже в этой жизни я могу спать днём… «Последний сантехник» Живет в маленьком городке Мелён в пятидесяти километрах от Парижа. Помимо написания книг ведет колонку в журнале Elle. «Сантехник с пылу и с жаром» Новые и хорошо незабытые старые истории из личной жизни знаменитого Сантехника. Того самого, без которого мир рухнет, трубы лопнут, костёр погаснет… «Когда утонет черепаха» Сценарист – самый главный человек в кино. Он сочиняет вселенные, где каждая деталь прекрасна. Но приходят продюсер, режиссёр, всё портят, мнут и топчут сапожищами. Поэтому самый несчастный человек в кино - тоже сценарист. Бывают фантазии для себя одного, не для зрителя. Какой-нибудь островок, где женщины прекрасны, мужчины благородны, вино, сыр и приятный климат. Осколок плоской земли, плывущий на черепахе.