"Последний сантехник" привезет во Владивосток "Полтора рояля"

Один из популярнейших блогеров прилетит во Владивосток

Один из популярнейших блогеров прилетит во Владивосток 26 сентября во Владивостоке в Приморской краевой филармонии выступит Слава Сэ на литературно-музыкальном вечере "Полтора рояля" Дипломированный психолог, директор по маркетингу, театральный музыкант, писатель, драматург, отец двух вредных дочек. В промежутках, вместо фитнес-зала, работал сантехником в ЖЭКе. Это все Вячеслав Солдатенко. Он же Слава Сэ. Один из популярнейших блогеров, пишущих на русском. Когда-то стал записывать за детьми, чтобы не забылись их приключения и "мудрые" высказывания. Из рассказов собралась книжка – "Сантехник, его кот, жена и другие подробности". Суммарный тираж этой книги превысил сто тысяч экземпляров. Сейчас в портфолио два романа, четыре книги рассказов, экранизированные сценарии и поставленные пьесы. Слава пишет в жанре литературного постмодернизма. Его мир соткан из маленьких, простых историй. Всё в природе лишь повод для иронии. Серьёз и драма под запретом. Метанарратив разрушен, мораль зависит от контекста. Борщ в тарелке и кот на подоконнике – вот основа мироздания. В программе прозвучат лучшие рассказы из книг, а также истории, которые нельзя записать, можно только спеть и станцевать. Мы поговорим о литературе, о том как стать успешным писателем, всё потерять, развестись, жениться, и выйти на сцену филармонии. Слава написал и выпустил 5 книг, которые стали бестселлерами среди рускоговорящей аудитории. Вот они: «Сантехник, его кот, жена и другие подробности» Сборник рассказов о жизни, о себе и не только… Вот собственно из чего состоит эта книга. Ну очень незамысловатые истории. И… блистательный юмор, житейская философия, самоирония и спокойное, добродушное отношение к житейским неурядицам и проблемам. «Сантехник. Твоё моё колено» «Разводиться было страшно. Казалось, этот быт, эти дети - всё обвалится, накроет и погребёт. Но год прошёл, небо не рухнуло. Я выучил телефон домоуправления и ищу макароны со скидкой. Купил танк с антенной и жужжу им по квартире. И железную дорогу завёл, площадью в полторы кухни. Наконец-то съел три эклера подряд, как обещал себе в детстве. Уже в этой жизни я могу спать днём… «Последний сантехник» Живет в маленьком городке Мелён в пятидесяти километрах от Парижа. Помимо написания книг ведет колонку в журнале Elle. «Сантехник с пылу и с жаром» Новые и хорошо незабытые старые истории из личной жизни знаменитого Сантехника. Того самого, без которого мир рухнет, трубы лопнут, костёр погаснет… «Когда утонет черепаха» Сценарист – самый главный человек в кино. Он сочиняет вселенные, где каждая деталь прекрасна. Но приходят продюсер, режиссёр, всё портят, мнут и топчут сапожищами. Поэтому самый несчастный человек в кино - тоже сценарист. Бывают фантазии для себя одного, не для зрителя. Какой-нибудь островок, где женщины прекрасны, мужчины благородны, вино, сыр и приятный климат. Осколок плоской земли, плывущий на черепахе. Билеты продаются в кассах Приморской краевой филармонии, на VL.ru и Tysa.ru, заказ билетов можно сделать по телефону тел. (423) 2-300-490, 2-413-749. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

