Во Владивостоке отказались достраивать федеральный заказ

В ноябре 2018 года министр культуры Владимир МЕДИНСКИЙ сообщил о провальном строительстве Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ. Стройку это не сдвинуло. И уже в январе этого года министр, участвуя в мероприятиях Всероссийского театрального марафона, выговаривал руководству края, что на объекте загублена куча федеральных денег: «Имеющиеся возможности вы не реализовываете. Вы три раза получали деньги на продолжение строительства и три раза сдавали их обратно. Три театра в регионах могли быть реконструированы». Он отметил, что более безобразной ситуации на строительстве объекта культуры за свои семь лет на посту министра, он еще не видел.