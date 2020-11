Во Владивостоке отказались достраивать федеральный заказ

На консервацию брошенного наследия Миклушевского выделяется 7 миллионов рублей

На консервацию брошенного наследия Миклушевского выделяется 7 миллионов рублей В августе 2012 года Министерство культуры РФ, выполняя поручение Председателя Правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, сообщило о решении по строительству одного из трех экспериментальных в стране Домов новой культуры на острове Русском во Владивостоке. Два других к настоящему времени уже построены в Первоуральске и Калуге. В январе 2013 года стало известно о проекте приморского инновационного комплекса, который для Владивостока выполняло архитектурное бюро SPEECH. Общественности работу проектировщиков представлял лично губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на церемонии, проходившей в кампусе ДВФУ, в состав которого после строительства предполагалось передать комплекс. Центр инновационной культуры решено было построить из двух куполообразных сооружений, соединенных стеклянным вестибюлем. Два купола – большой и малый – предполагалось собрать из уникальных деревянных клееных конструкций, которые в сборе должны были облицовываться металлом и энергоэффективными стеклопакетами. В комплексе разместились бы универсальный концертный зал на 264 места и многофункциональный зал, аудитории, кабинеты, выставочные площадки, точки общепита. Общая площадь помещений должна была составить 3 224 кв. метра. В перспективе этот комплекс должен был стать рассадником «лучших мировых практик и технологий в области современной культуры» и послужить резкому росту культуры и реализации творческого потенциала будущих завсегдатаев. Строительная площадка была выбрана на гребне сопки полуострова Саперный относительно недалеко от кампуса ДВФУ. Под объект был предоставлен участок площадью 20 000 квадратных метров. Благодаря включению комплекса в федеральную целевую программу «Культура России» на 2012-2018 годы, строить его планировалось за счет субсидий федерального бюджета. Максимальная начальная цена контракта, предложенная потенциальным застройщикам, составляла 463 966 380 рублей. Построить Центр инновационной культуры поручалось за 16 месяцев с начала строительства. Однако этот срок оказался непосильным. Сначала завершить строительство предполагалось в 2016 году, но его начало долго откладывалось, и в итоге срок завершения тоже был передвинут на конец 2017 года. Но и этот срок тоже оказался не выдержан. В настоящее время недостроенный комплекс продолжает возвышаться над фундаментом голыми ребрами своих куполов. Лишь на одном из них заметны робкие попытки остекления. Вокруг куполов бдят их неприкосновенность охранник с собакой. Любопытно, что основной причиной, почему объект до сих пор не достроен, называлась нехватка денег, которые вроде бы не переводились на строительство со стороны Минкультуры. С чем Минкультуры категорически не согласно. В ноябре 2018 года министр культуры Владимир МЕДИНСКИЙ сообщил о провальном строительстве Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ. Стройку это не сдвинуло. И уже в январе этого года министр, участвуя в мероприятиях Всероссийского театрального марафона, выговаривал руководству края, что на объекте загублена куча федеральных денег: «Имеющиеся возможности вы не реализовываете. Вы три раза получали деньги на продолжение строительства и три раза сдавали их обратно. Три театра в регионах могли быть реконструированы». Он отметил, что более безобразной ситуации на строительстве объекта культуры за свои семь лет на посту министра, он еще не видел. Почему федеральные деньги возвращались вместо того, чтобы работать на строительной площадке Центра инновационной культуры, - это загадка. Но за срыв сроков по этому объекту своим постом два года назад поплатился бывший вице-губернатор Эдуард ПОРТНОВ. «Нехватку» средств из федерального бюджета вроде бы пытались компенсировать 235 миллионами рублей из краевого бюджета 2018 года. Этих средств, по крайней мере, должно было хватить на остекление куполов, которое планировали завершить в прошлом сентябре. Но купола-то голы! А были ли эти средства!? Почему вообще объект оказался просто заброшенным? Выяснилось, что у заказчика существовали определенные проблемы и с подрядчиками. На днях стало известно, что администрация Приморского края приняла решение о консервации строительства культурного центра на острове Русском на неопределенный срок. На работы по консервации, которая должна быть выполнена до декабря, выделяется 7 миллионов рублей. анта» станет возможным все, что предполагалось делать в комплексе маленького инновационного культурного центра. В нем же предварительно предполагается разместить АНО Центр «Амурский тигр». Конечно, если эта общественная организация сможет убедить местных жителей, что хищники в новом сафари-парк, который предполагается здесь построить, и музей природы, не будут представлять им опасности. К сожалению, жители этого пока не осознают и выходят на протестные акции против тигриного парка. Вероятно, чтобы впредь строительство объектов, строящихся в Приморье на федеральные деньги, не терпело таких неудач, как на непостроенном Центре культуры, учитывая серьезные объемы финансирования, в регионе стоит создать федеральную службу заказчика, которая организовывала бы строительство и отвечала за него. Поскольку региональный заказчик с федеральным финансированием почему-то не в ладу. Виктор КУДИНОВ.Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото автора.

