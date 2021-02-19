Награда дождалась приморца: Осенняя церемония награждения состоится в феврале

Активно сотрудничая с генеральным консульством Японии, органами местного самоуправления Японии и прочими организациями, Александр Кириллович с 1992 года выступал как баянист и аккордеонист на многочисленных концертах в Японии, а также на протяжении более 27 лет в рамках своей музыкальной и педагогической деятельности в ДВГИИ содействовал проведению в Приморском крае японских музыкальных и творческих мероприятий, внося огромный вклад в углубление взаимопонимания и развитие культурного и творческого обмена между Японией и Россией, сообщает «Востокмедиа».