Награда дождалась приморца: Осенняя церемония награждения состоится в феврале

Решение о награждении гражданина РФ, проживающего в консульском округе Генерального консульства Японии в г. Владивостоке, было принято Правительством Японии еще 3 ноября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Генерального консульства Японии, заслуженного артиста России, проректора Дальневосточного государственного института искусств, профессора Александра Капитана наградят Орденом Восходящего солнца (Золотые лучи с шейной лентой). Церемония состоится 24 февраля 2021 года. Орден будет вручен генеральным консулом Японии в г. Владивостоке Накамура Коитиро. Отметим, что церемония награждения Орденом Восходящего солнца проводится в отношении иностранцев, внесших особый вклад в укрепление дружбы с Японией. В этот раз в рамках осеннего награждения Орденом Восходящего солнца 2020 г. для иностранцев наградой были удостоены 141 человек. Орден присуждается за выдающиеся заслуги. На протяжении почти 40 лет начиная с 1981 года Александр Капитан занимается преподаванием по классу баяна в Дальневосточном институте искусств. Активно сотрудничая с генеральным консульством Японии, органами местного самоуправления Японии и прочими организациями, Александр Кириллович с 1992 года выступал как баянист и аккордеонист на многочисленных концертах в Японии, а также на протяжении более 27 лет в рамках своей музыкальной и педагогической деятельности в ДВГИИ содействовал проведению в Приморском крае японских музыкальных и творческих мероприятий, внося огромный вклад в углубление взаимопонимания и развитие культурного и творческого обмена между Японией и Россией, сообщает «Востокмедиа».

