Грандиозную стройку во Владивостоке обещают завершить к концу 2023 года

Замминистра заметила на это, что она прекрасно понимает, насколько это сложно. «Я сама окончила музыкальную школу и музыкальное училище по классу фортепиано. Понимаю, как это непросто. Порой, когда рядом сидишь и стараешься дышать в унисон, и то не всегда получается, а когда за тысячи километров… Я вас просто поздравляю, вы молодцы. Пандемия, конечно, помогла сделать шаг вперед в технологическом плане, однако надеюсь, что это не заменит нам живого общения, когда концертмейстер рядом и с ним можно поговорить, обсудить какие-то нюансы», — выразила надежду Ольга Ярилова. Тем не менее она отметила высокое качество звука в аудитории и поблагодарила всех участников урока — и присутствующих в классе, и по ту сторону экрана.