Сегодня, 22:18КультураФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Во Владивостоке с рабочим визитом находится заместитель министра культуры

Грандиозную стройку во Владивостоке обещают завершить к концу 2023 года

Сегодная, 19 марта, во Владивостоке с рабочим визитом находится заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. Основной темой стало создание культурно-образовательного и музейного комплекса во Владивостоке.

Такие же комплексы по Нацпроекту «Культура» создаются еще в трех города России — Калининграде, Севастополе и Кемерово.

В первый день своего визита Ольга Сергеевна посетила филиал Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского «Приморский», временно расположенный в Дальневосточном государственном институте искусств (ДВГИИ), где осмотрела классы, пообщалась с педагогами и студентами — музыкантами и художниками, а также Приморскую сцену Мариинского театра, на которой выступали воспитанники филиала Московской государственной академии хореографии.

Во Владивостоке с рабочим визитом находится заместитель министра культуры
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"

Музыка онлайн

Примечательно, что в одном из классов шел урок, когда туда зашла Ольга Сергеевна. Ребята с удовольствием показали ей свои навыки, да не простые: нынешние времена внесли коррективы и в процесс обучения музыкантов. Девушки играли под аккомпанемент концертмейстера… из «телевизора»: на большом экране в режиме онлайн он аккомпанировал музыкантам, а те ловко «встраивались» в его ритм.

Замминистра заметила на это, что она прекрасно понимает, насколько это сложно. «Я сама окончила музыкальную школу и музыкальное училище по классу фортепиано. Понимаю, как это непросто. Порой, когда рядом сидишь и стараешься дышать в унисон, и то не всегда получается, а когда за тысячи километров… Я вас просто поздравляю, вы молодцы. Пандемия, конечно, помогла сделать шаг вперед в технологическом плане, однако надеюсь, что это не заменит нам живого общения, когда концертмейстер рядом и с ним можно поговорить, обсудить какие-то нюансы», — выразила надежду Ольга Ярилова. Тем не менее она отметила высокое качество звука в аудитории и поблагодарила всех участников урока — и присутствующих в классе, и по ту сторону экрана.

Пандемия помогла сделать шаг вперед в технологическом прогрессе
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"

«Мы будем стараться»

Посетила замминистра культуры и класс, где работали ребята-художники — они рисовали портреты с натуры. Как сообщила представитель института, выпускники ДВГИИ получают настолько уникальное профессиональное образование, что благодаря выставкам, в которых они участвуют, они вступают в молодежное объединение при Союзе художников. «Будучи студентами, они преподают в художественных школах, коих у нас много, после окончания они могут преподавать уже в художественных училищах», — пояснили представители института.

Однако они посетовали, что наборы сейчас крайне маленькие, художников выпускается очень мало — 6 человек. «Мы будем стараться! Мы уже работаем! Президентский закон принят, РЦП (региональные целевые программы) теперь распределяет Министерство культуры, спасибо президенту за то, что он внес такую инициативу, и она была очень быстро принята, — с готовностью ответила Ольга Ярилова и тут же обозначила: — Но впереди у нас с вами большая работа. Мы должны проанализировать, кого учить, как, почему именно этих ребят. Времени мало, будем активно двигаться в этом направлении».

Кроме того, юные дарования филиала Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского «Приморский» продемонстрировали свои таланты на сцене учебного заведения.

Лауреат международных конкурсов Ангелина Лобко
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"

Перед собравшимися гостями выступили учащаяся 7-го класса ЦМШ лауреат международных конкурсов Ангелина Лобко. В ее багаже — уже несколько первых премий, гран-при международного конкурса. На сцену также вышли учащийся 9-го класса Дмитрий Замыров и лауреат международных конкурсов, участница Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета Варвара Гриценко, учащаяся 8-го класса.

Воспитанники ЦМШ поразили слушателей своим мастерством
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"

Ребята покорили сердца зрителей высококлассным исполнением классических произведений и безупречным владением инструментом.

Кроме того, свое мастерство продемонстрировала юная воспитанница филиала ЦМШ — 11-летняя Оливия Малеева. После выступления мы поинтересовались у Оливии, что подтолкнуло ее к занятию музыкой и игре на фортепиано. Как оказалось, девочка загорелась желанием играть еще в 5 лет — старший брат в то время учился играть на пианино. Начала с удовольствием набираться опыта, родители не препятствовали — отдали в 6 лет в школу им. Прокофьева. А уже в 2020 году Оливия поступила в ЦМШ во Владивостоке. Говорит, что учиться легко — ни один предмет не вызывает сложностей. Тем более что в музыкальных начинаниях ее всецело поддерживают папа Сергей и мама Ольга и, конечно же, брат Герман, который продолжает заниматься любимой музыкой.

Юная воспитанница филиала ЦМШ — 11-летняя Оливия Малеева
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"
Талантливую девочку всецело поддерживает ее семья
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"

ЦМШ: Работа начата

А инструменты у ребят — что ни на есть самые лучшие. Как рассказал в интервью «Золотому Рогу» Алексей Борисович Ещенко, директор филиала ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского «Приморский», для ребят закуплено большое количество музыкальных инструментов. «Это пианино и рояли, как отечественного, так и японского производства, духовые инструменты — флейты, гобой, кларнеты, фаготы, медные инструменты, ударные инструменты. Все инструменты очень высокого качества, что очень важно для учебной и концертной работы учащихся. Очень важно, что на федеральном уровне уделяется такое внимание культурным образовательным учреждениям в регионах», — отметил директор.

Замминистра Ольга Ярилова оценила высокое качество звучания новых инструментов
Фото:ИК "Золотой Рог"
Инструменты у ребят — что ни на есть самые лучшие
Фото:Мария ПушкареваИК "Золотой Рог"
Для ЦМШ закуплены новые качественные инструменты

Напомним, что это образовательной учреждение открыло свои двери 1 октября 2019 года в рамках выполнения указа президента. В настоящее время занятия по музыкальным предметам проходят на базе Дальневосточного государственного института искусств, в помещениях, предоставленных в безвозмездное пользование на время строительства базового комплекса.

Он сейчас строится во Владивостоке на о. Русском. В комплекс войдут: Музейно-выставочный центр, Концертный зал Приморской сцены Мариинского театра, филиал РГИСИ — Приморская Высшая школа музыкального и театрального искусства, филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и непосредственно филиал ЦМШ. Строительство всех комплексов завершится к концу 2023 года, но часть учебных помещений сдадут уже в 2021 году (здания ЦМШ и МГАХ).

Филиал ЦМШ включит в себя три здания, соединенные теплыми переходами — музыкальный корпус, общеобразовательный корпус и интернат. Во Владивостоке школа рассчитана на 300 учащихся, интернат — на 150. Также для проживания преподавателей, сотрудников и семей самых младших учащихся из других городов будет выстроен жилой комплекс.

Сейчас в филиале ЦМШ «Приморский» обучается 43 ребенка. В 2021 учебном году в филиале планируется увеличить контингент до 56 детей. В филиале ЦМШ «Приморский» в 2020/2021 году обучаются дети по направлениям «специальное фортепиано», «оркестровые струнные инструменты», «оркестровые духовые и ударные инструменты».

В настоящее время кадровый состав в филиале ЦМШ «Приморский»: администрация — 5 человек, педагогов и концертмейстеров — 20 человек из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Донецка.

По словам директора филиала ЦМШ, педагогов привлекают на другой край страны хорошими зарплатами, арендным жильем и красотой Владивостока.

Сюжеты:
Приморье
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