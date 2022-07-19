Владивосток вдохновляет художников

Владивосток вдохновляет художников

Владивосток вдохновляет художников

Сегодня, 11:31
Культура
Фото: Любовь Берчанская / "Золотой Рог"
Выставка «Нарисованный Владивосток» в пятый раз проходит в Приморье

В пятый раз в столице ДФО в галерее «Централь» проходит выставка «Нарисованный Владивосток» (0+). Традиционно она посвящена Дню рождения города.

- С каждым годом растёт число художников, как профессиональных, так и любителей, которые подают заявки на участие в выставке, - говорит Антонина Мельникова, младший научный сотрудник Приморской краевой картинной галереи, сокуратор выставки. - В этом году рекордное число - 88 художников подали заявки, жюри просмотрело 406 работ. Всего было отобрано 145 от 70 участников.

Традиционно «Нарисованный Владивосток» - это не просто отражение столицы ДФО в живописи, графике, акварели и даже в таких нестандартных материалах, как эпоксидная смола или ракушки. Нет, это гораздо больше - это гимн любви к родному городу. Такому, какой он есть. Непарадному, очень разному Владивостоку…

- Конечно, великолепные мосты, исторический центр города, море - всё это прекрасно и всё это вдохновляет, но ведь Владивосток - это гораздо больше, - говорит Антонина Мельникова. - И он прекрасен во всех своих ипостасях, даже те его районы и пейзажи, которые с первого взгляда кажутся отнюдь не прекрасными. Мы очень рады, что приморские живописцы научились видеть красоту, романтику даже в таких местах, как, например, одинокая «гостинка» на сопке или кусок не облагороженного пока ещё берега Амурского залива в районе Моргородка, и даже пробка на дороге в час пик. Научились видеть и отражать в своих работах, причём так, что зритель глаз не может оторвать и восхищается родным городом!

Вход на выставку свободный. Продлится она до 15 августа.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Сюжеты:
Владивосток
творчество
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы