Владивосток вдохновляет художников

- Конечно, великолепные мосты, исторический центр города, море - всё это прекрасно и всё это вдохновляет, но ведь Владивосток - это гораздо больше, - говорит Антонина Мельникова. - И он прекрасен во всех своих ипостасях, даже те его районы и пейзажи, которые с первого взгляда кажутся отнюдь не прекрасными. Мы очень рады, что приморские живописцы научились видеть красоту, романтику даже в таких местах, как, например, одинокая «гостинка» на сопке или кусок не облагороженного пока ещё берега Амурского залива в районе Моргородка, и даже пробка на дороге в час пик. Научились видеть и отражать в своих работах, причём так, что зритель глаз не может оторвать и восхищается родным городом!