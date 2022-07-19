Владивосток вдохновляет художников

В пятый раз в столице ДФО в галерее «Централь» проходит выставка «Нарисованный Владивосток» (0+). Традиционно она посвящена Дню рождения города.
- С каждым годом растёт число художников, как профессиональных, так и любителей, которые подают заявки на участие в выставке, - говорит Антонина Мельникова, младший научный сотрудник Приморской краевой картинной галереи, сокуратор выставки. - В этом году рекордное число - 88 художников подали заявки, жюри просмотрело 406 работ. Всего было отобрано 145 от 70 участников.
Традиционно «Нарисованный Владивосток» - это не просто отражение столицы ДФО в живописи, графике, акварели и даже в таких нестандартных материалах, как эпоксидная смола или ракушки. Нет, это гораздо больше - это гимн любви к родному городу. Такому, какой он есть. Непарадному, очень разному Владивостоку…
- Конечно, великолепные мосты, исторический центр города, море - всё это прекрасно и всё это вдохновляет, но ведь Владивосток - это гораздо больше, - говорит Антонина Мельникова. - И он прекрасен во всех своих ипостасях, даже те его районы и пейзажи, которые с первого взгляда кажутся отнюдь не прекрасными. Мы очень рады, что приморские живописцы научились видеть красоту, романтику даже в таких местах, как, например, одинокая «гостинка» на сопке или кусок не облагороженного пока ещё берега Амурского залива в районе Моргородка, и даже пробка на дороге в час пик. Научились видеть и отражать в своих работах, причём так, что зритель глаз не может оторвать и восхищается родным городом!
Вход на выставку свободный. Продлится она до 15 августа.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ