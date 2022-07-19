Выставка «Тайга. Арсеньев. Узала» открылась во Владивостоке

«Тайга. Арсеньев. Узала» (6+) - так называется выставка, ставшая основным событием Недели премьер в Приморской картинной галерее. Напомним, галерея отметила день рождения.
- Выставка посвящена юбилею Владимира Арсеньева, - говорит куратор Елена Клымюк. - Она состоит из нескольких блоков и каждый из них можно назвать уникальным.
Первый блок, по словам Елены Викторовны, - это иллюстрации к произведениям Владимира Клавдиевича.
- Владимир Арсеньев сам в каком-то смысле был иллюстратором, - говорит Елена Клымюк. - В своих дневниках он делал портретные и пейзажные зарисовки, элементы орнаментов местных народов. Когда его труды стали издаваться, иллюстрировали их прекрасные художники.
На выставке представлены как прижизненные, уникальные издания книг Арсеньева, так и работы лучших иллюстраторов его творчества уже в советский период. Это и Иван Бруни, шелкографию которого нам предоставил Оренбургский музей искусств (это удивительные в своей методичности, почти фотографической точности работы, и наши приморские художники Сергей Черкасов, Геннадий Кунгуров. Представлены на выставке также наброски Юрия Ракши, художника, работавшего с Акирой Куросава во время съёмок знаменитого фильма.
Особое внимание, советует куратор выставки, следует обратить на небольшой, но по-настоящему уникальный портрет Дерсу Узала кисти художника Шушунова. Художник был знаком с Арсеньевым и Дерсу, и этот портрет - единственный прижизненный. Кроме того, живописец много времени проводил в тайге и на выставке представлены его уникальные пейзажи, в том числе и с легендарным цветком женьшеня.
- А второй блок выставки состоит из работ, написанных по нашей просьбе известными приморскими художниками, - говорит Елена Клымюк. - Илья Бутусов, Владимир Погребняк, Светлана Фирюлина, Лидия Козьмина, Олег Подскочин и многие другие создали работы на темы Арсеньева, Дерсу… И оказалось, что каждый из них уже имеет свой взгляд на эту тему, когда-то о ней задумывался… И мы получили удивительные работы, интереснейшие, говорящие о том, что Арсеньев и сегодня интересен и актуален.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ