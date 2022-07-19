Выставка «Тайга. Арсеньев. Узала» открылась во Владивостоке

- А второй блок выставки состоит из работ, написанных по нашей просьбе известными приморскими художниками, - говорит Елена Клымюк. - Илья Бутусов, Владимир Погребняк, Светлана Фирюлина, Лидия Козьмина, Олег Подскочин и многие другие создали работы на темы Арсеньева, Дерсу… И оказалось, что каждый из них уже имеет свой взгляд на эту тему, когда-то о ней задумывался… И мы получили удивительные работы, интереснейшие, говорящие о том, что Арсеньев и сегодня интересен и актуален.