Большое путешествие Мадонны

Картина Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа", ставшая украшением ВЭФ-2019, останется во Владивостоке до 6 ноября

Картина Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа», ставшая украшением ВЭФ-2019, останется во Владивостоке до 6 ноября Как уже сообщала газета «Золотой Рог», главным культурным событием V Восточного экономического форума стала выставка одного шедевра из собрания Галерей Уффици (Флоренция). Впервые в России была представлена одна из ранних работ выдающегося итальянского художника эпохи Возрождения Сандро БОТТИЧЕЛЛИ (1445-1510) «Мадонна делла Лоджиа». Участники форума смогли увидеть картину в отделении Сбербанка в кампусе ДВФУ на Русском острове. А уже с 6 сентября Мадонна переехала в Парадный зал Приморской государственной картинной галереи, где ее представили директор Алена ДАЦЕНКО и директор Галерей Уффици Айке ШМИДТ, не скрывая радости по поводу того, что картина хорошо перенесла дальнюю дорогу, и уникальная выставка, над которой российская и итальянская стороны работали почти два года, состоялась. На презентации не раз звучали слова - никогда ранее. На грани фантастики Для региональных музеев, по словам Алены Даценко, это первый проект такого уровня, еще никогда ни один из российских региональных музеев не принимал выставки из Галерей Уффицы. «Мы здесь, на Востоке России, оказались в таком своеобразном авангарде, что очень знаково, так как дает возможность нам почувствовать себя ближе к классическому европейскому искусству, не ощущать себя столь оторванными. Мы знаем, какие замечательные проекты с итальянскими музеями проходят в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, в Государственном Эрмитаже. Но вот чтобы частичка Флоренции, Италии появилась здесь, во Владивостоке, для этого нужно было приложить очень много сил», - сказала директор Приморской картинной галереи, выражая благодарность Посольству Италии в Москве, Сбербанку России, ставшему генеральным партнером проекта, компании Mondo Mostre, технически осуществившей проект, и, конечно же, Галереям Уффици за их щедрость и доверие к российским коллегам в принятии столь ответственного решения. Ведь, по словам первого советника посла Италии в России Вальтера ФЕРРАРО, Италия никогда не отправляла так далеко свои шедевры. Почему именно Мадонну Боттичелли «пригласили» в далекий для итальянской Флоренции Владивосток? Как пояснила Алена Даценко, для организаторов знаковыми были три фактора – имя мастера, образ Мадонны (он созвучен россиянам, как и образ Богоматери, он живет вне времени и культур) и имя музея. Галереи Уффици – один из ведущих музеев мира. «Все эти три составляющие стали знаковыми для того, чтобы именно это произведение из этого знаменитого музея и отправилось во Владивосток». Получить приглашение, услышать просьбу – одно дело. Но отпустить картину в длительное путешествие – совсем другое. Как рождалось это решение? Директор Галерей Уффици Айке Шмидту на этот счет было задано много вопросов от гостей вернисажа и участников пресс-конференции. «Для меня приехать в такие далекие края и увидеть мадонну в такой замечательной экспозиции – это очень большое переживание. Меня волнует не только то, что мадонна прекрасно себя чувствует после такого долгого путешествия, но прежде всего, впечатление на меня производит то, как замечательно кураторы этой галереи подготовили экспозицию. Весь контекст, в который помещена картина, здесь в полном соответствии с принципами и с духом великого герцога Медичи, который в 1779 году из частной коллекции рода сделал первый публичный музей, доступный для всех жителей города, - рассказал директор галерей. Уважение духа того первоначального замысла проявляется еще и в том, как хитроумно, я бы сказал, построена нынешняя экспозиция, сколько здесь перекличек с самыми разными элементами, связанными с картиной. Например, призматическая форма зала отсылает к залу в нашей галерее, посвященному Сандро Боттичелли, а эти четыре арки - отсылка к той самой лоджии, на фоне которой Сандро изобразил Мадонну. Кроме того, здесь достаточно много пространства для большого количества посетителей. Здесь удобно приходить и смотреть картину вместе с детьми и, безусловно, присутствие тактильной копии, которая обрушивает последние барьеры, отделяющие искусство от по-настоящему всеобщей доступности, – все это делает выставку открытой максимальному количеству посетителей. Хотел бы ответить на вопрос, которым многие, возможно, задаются – как вообще так вышло, что в галерее Уффици решились отправить в такое рискованное, далекое и беспрецедентное путешествие, как они решились пойти на такой риск? Хотя все анализы, проведенные нашими специалистами, показали, что картина готова к такому путешествию, определенная доля риска есть всегда. Но я хотел бы сказать следующее: причина не только в том, что мы, безусловно, полностью доверяем нашим партнерам, я здесь имею в виду как сотрудников владивостокского музея, так и наших партнеров, которые обеспечивали транспортировку. Они в своем секторе - одни из лучших в мире и, безусловно, с этой точки зрения никакого риска нет. Любить, лелеять и хранить Но есть еще одна причина. Многие говорят, что самое главное – это сохранность произведения. И, безусловно, это действительно очень важно. Однако я хотел бы опровергнуть такую установившуюся в общественном сознании антитезу между сохранностью и экспонированием предметов искусства. Вы знаете, многие библиотекари, такие закоренелые сторонники сохранности книжных ценностей, книжных сокровищ, рукописей, утверждают, что книгам лучше всего было бы, если бы их никто не читал, никто никогда не открывал – тогда целее будут. Исключительно с технической точки зрения, наверное, это правда. Но дело в том, что есть еще и долгосрочная перспектива. И если книг читать не будет никто, то через два-три поколения полностью исчезнет к ним всякий интерес, и, соответственно, никому уже не нужно будет их не только читать, но и хранить. То же самое касается и предметов искусства, поэтому я считаю, что настоящее долгосрочное будущее, целостность, сохранность произведениям искусства можно обеспечить только благодаря открытости, благодаря диалогу с обществом, зрителем, читателем, публикой, предоставляя доступ как можно большему числу людей к лучшим образцам искусства для того, чтобы все помнили, что они существуют, понимали, как это важно, и продолжали это любить, лелеять и хранить. Мы приняли решение привезти картину Боттичелли во Владивосток не только потому, что это дверь, распахнутая в сторону всех многочисленных культур, цивилизаций и государств Тихоокеанского бассейна, но и потому, что это - дверь в будущее. Я уверен, что лет сто спустя, когда коллеги - музейные специалисты со всего мира обратятся к опыту и истории Уффици, мы сможем с гордостью сказать, что это мы первыми отправили картину Боттичелли во Владивосток, который уже сейчас становится центром самого разного рода обменов. И экономические обмены я не стал бы отодвигать на второй план, поскольку заказчики, которые были патронами Боттичелли, – род Медичи – основывали свое процветание как раз на международных торговых обменах. Изначально их деятельность концентрировалась вокруг текстильной промышленности, затем они создали банк, который действовал по всей Европе. И уже потом пришли к культурным обменам, к коллекционированию предметов искусства. Культурный обмен, конечно, очень важен, поскольку открывает дорогу всем остальным сферам. Владивосток, безусловно, становится важным полюсом притяжения в таких обменах». Объединяя Европу и Азию Журналисты попросили г-на Айке Шмидта вспомнить свои эмоции, когда он впервые услышал просьбу отправить картину великого мастера во Владивосток. «Я человек рациональный и практичный, и когда я это услышал, подумал так: Владивосток… Я никогда там не был, но знаю, что это активно развивающийся сейчас центр, и давайте-ка, во-первых, посмотрим на географической карте, где это… И тут я подумал такую вещь, за которую мне вообще-то надо бы попросить у вас прощения, потому что я подумал – в-а-а-а-у! С помощью искусства, мирным путем, с помощью культуры нам удастся то, что не удалось Наполеону – объединить Европу и Азию в единое пространство, не пролив ни капли крови. Конечно, замысел, может быть, чрезмерно амбициозный, но в целом – здорово, что благодаря культуре действительно можно чуточку ближе почувствовать наше общеевропейское пространство. Хотя, мне кажется, сколько бы прекрасных слов мы здесь не говорили, нужно помнить, что с более прагматичной точки зрения этот проект все-такие еще небольшой, но с символической – его значение огромно. Примерно так можно описать мой эмоциональный цикл, который я ощутил в тот момент. И, конечно, я подумал – классно, я наконец смогу посетить Владивосток». Директор Галерей Уффици рассказал и о своих любимых работах Боттичелли: «Разумеется, я люблю все работы Боттичелли, которые у нас есть, их чуть больше двадцати. Надолго задерживаюсь между «Рождением Венеры» и «Весной», потому что это картины хрестоматийные, они есть во всех учебниках по истории искусства, и люди приходят прежде всего увидеть эти две вещи. И я благодарен судьбе, что у меня есть такая возможность – подолгу наслаждаться ими вблизи. Что касается менее известных работ, хотел бы отметить «Благовещение», которое висит в том же зале, что и «Венера». В их числе и «Мадонна делла Лоджиа». Здесь мы видим Мадонну с младенцем, за ней - пейзаж через лоджию, и это изображение проникнуто огромной человеческой нежностью, как самой Богоматери к младенцу, так и младенца в ответ. Это одна из наиболее нежных и эмоционально нагруженных работ Боттичелли». Интересно, что у тех, кто придет на выставку, есть шанс не просто увидеть, но прикоснуться к шедевру. Нет-нет, уникальная работа, выполненная маслом на дереве в XV веке, находится в специальной защитной раме, к ней и приблизиться вплотную не удастся. Но потрогать все-таки можно – тактильную копию картины, до нюансов повторяющую оригинал. КСТАТИ Эрмитаж без Мадонны не останется С 17 ноября картина будет экспонироваться в Государственном Эрмитаже в зале Леонардо да Винчи – на время отсутствия «Мадонны Литта». В год Леонардо Эрмитаж предоставил возможность итальянским музеям показать на временных выставках шедевры «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта». Заметьте, в каком выдающемся ряду музеев стоит наша Приморская государственная картинная галерея, радующая своих посетителей в последние годы интересными выставками и креативными проектами. «Мадонна делла Лоджия» в замечательном контексте приморского музея пробудет до 6 ноября. На фото: Директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко и директор Галерей Уффици Айке Шмидт не скрывают радости по поводу того, что картина хорошо перенесла дальнюю дорогу, и уникальная выставка, над которой российская и итальянская стороны работали почти два года, состоялась. Фото автора Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter