С «Пушкинской картой» в прошлое — приморские студенты побывали в музее

Бесплатное посещение музея стало для них возможным благодаря «Пушкинской карте». Александр Осипова, начальник отдела музейно-образовательных программ рассказала, что карта дает молодежи от 14 до 22 лет бесплатно просвещаться и повышать свой уровень знаний в культурных учреждениях по всей России и не платить деньги за вход. Их экскурсии оплатит федеральный бюджет. На каждой карте есть лимит в 3 тысячи рублей, который можно тратить в течение года. Очень важно сделать это до 31 декабря, так как в новом году лимит обновляется, а оставшиеся деньги «сгорают».