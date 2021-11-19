С «Пушкинской картой» в прошлое — приморские студенты побывали в музее

Группа студентов посетила экспозицию «По следам бохайского царства», ознакомились с жизнью первого блогера Владивостока — американки Элеоноры Прей, оценили лучшие образцы фарфора, которые привозили моряки во Владивосток из дальних странствий.
Бесплатное посещение музея стало для них возможным благодаря «Пушкинской карте». Александр Осипова, начальник отдела музейно-образовательных программ рассказала, что карта дает молодежи от 14 до 22 лет бесплатно просвещаться и повышать свой уровень знаний в культурных учреждениях по всей России и не платить деньги за вход. Их экскурсии оплатит федеральный бюджет. На каждой карте есть лимит в 3 тысячи рублей, который можно тратить в течение года. Очень важно сделать это до 31 декабря, так как в новом году лимит обновляется, а оставшиеся деньги «сгорают».
В музее Арсеньева студентам по «Пушкинской карте» доступен не только главный зал, но и разнообразные тематические экскурсии. Как групповые, так и индивидуальные.
Музей открыт для всех, при условии соблюдения санитарно эпидемиологических ограничений. Совершеннолетним посетителям следует с собой иметь QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации и документ удостоверяющий личность.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы культуры.