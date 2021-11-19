С «Пушкинской картой» в прошлое — приморские студенты побывали в музее

С «Пушкинской картой» в прошлое — приморские студенты побывали в музее
С «Пушкинской картой» в прошлое — приморские студенты побывали в музее
Сегодня, 17:16КультураФото: Александр Дедов
Студенты из Приморского колледжа машиностроения и транспорта побывали в музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Используя «Пушкинскую карту» они прошли на экспозиции бесплатно.

Группа студентов посетила экспозицию «По следам бохайского царства», ознакомились с жизнью первого блогера Владивостока — американки Элеоноры Прей, оценили лучшие образцы фарфора, которые привозили моряки во Владивосток из дальних странствий.

Бесплатное посещение музея стало для них возможным благодаря «Пушкинской карте». Александр Осипова, начальник отдела музейно-образовательных программ рассказала, что карта дает молодежи от 14 до 22 лет бесплатно просвещаться и повышать свой уровень знаний в культурных учреждениях по всей России и не платить деньги за вход. Их экскурсии оплатит федеральный бюджет. На каждой карте есть лимит в 3 тысячи рублей, который можно тратить в течение года. Очень важно сделать это до 31 декабря, так как в новом году лимит обновляется, а оставшиеся деньги «сгорают».

В музее Арсеньева студентам по «Пушкинской карте» доступен не только главный зал, но и разнообразные тематические экскурсии. Как групповые, так и индивидуальные.

Музей открыт для всех, при условии соблюдения санитарно эпидемиологических ограничений. Совершеннолетним посетителям следует с собой иметь QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации и документ удостоверяющий личность.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы культуры.

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