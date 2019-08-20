Во Владивостоке объявлен состав жюри NETPAC

Журналист радио и телевещания, а также печатной прессы. С 1993 года сотрудничает с Международным радио Франции (RFI). В течение 14 лет писал статьи, короткие новостные заметки, крупные сюжеты и репортажи о политических и культурных событиях (в том числе о кинофестивалях), в настоящее время занимает пост главного редактора интернет-службы RFI, сайт которой является самым посещаемым новостным ресурсом на французском языке. Будучи ценителем кино, снялся также в фильме «Аромат зеленой папайи», который получил награду «Золотая камера» и приз молодежного жюри на Каннском кинофестивале в 1993 году, а также премию «Сезар» в Париже как лучший кинодебют, и впоследствии был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Живет в Париже. Член жюри различных кинофестивалей.