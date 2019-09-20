Стал известен фильм, взявший Гран-При "Меридианов Тихого"

«Мальчик русский» (кадр из фильма) - дебютный полнометражный художественный фильм Александра Золотухина. В основе фильма история о простом русском мальчишке, который идет на фронтПервой мировой войны с наивной юношеской мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Его оставляют служить слухачом: через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу.