Во Владивостоке специальный приз кинофестиваля "Меридианы Тихого" вручили Павлу Лунгину

Гран-при в этом году завоевал фильм «Мальчик Русский» Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в церемонии закрытия 17-го Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», состоявшейся на Приморской сцене Мариинского театра в четверг, 19 сентября. Губернатор края Олег Кожемяко вручил специальный приз фестиваля «9822 километра» режиссеру Павлу Лунгину. На звездной ковровой дорожке в этот день можно было увидеть лауреата премии «Сезар» Кристофера Ламберта, режиссеров Павла и Александра Лунгиных, актеров Юрия Стоянова, Даниила Страхова, Анну Уколову и других представителей российского и мирового кино. Олег Кожемяко во время церемонии закрытия кинофестиваля подчеркнул, что благодаря таким мероприятиям Владивосток стал ведущим культурным центром Дальнего Востока. «Здесь рождаются многие творческие проекты, проходят незабываемые встречи. Мы видим, что фестиваль с каждым годом набирает обороты, становится более профессиональным, сохраняя высокий уровень конкурсных программ. Более 8 тысяч человек смотрели кинопремьеры, встречались с известными актерами, режиссерами, открывали новые имена», – отметил глава региона и пожелал новых творческих вдохновений и встреч уже на 18-м кинофестивале «Меридианы Тихого». За неделю Pacific Meridian жители и гости Приморья увидели 189 картин отечественного и зарубежного производства. Гран-при за лучший полнометражный фильм жюри присудило фильму Александра Золотухина «Мальчик Русский». Лучшей короткометражкой стал фильм «Братство» тунисского режиссера Мириам Жубера. Лучшей режиссерской работой признан фильм «Большая поэзия» Александра Лунгина. Российский фильм «Новогодний ремонт» получил приз зрительских симпатий. Олег Кожемяко вручил специальный приз кинофестиваля «9822 километра» за вклад в искусство режиссеру и сценаристу Павлу Лунгину. Напомним, в этом году в «Меридианах Тихого» приняли участие представители 50 стран. Комиссией отсмотрено 1500 фильмов, из которых были выбраны самые интересные и качественные работы. Президентом Pacific Meridian стал известный актер Константин Хабенский, а председателем жюри – режиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян. Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края) Газета «Золотой Рог», Владивосток.

