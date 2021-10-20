«Горлица» расправила крылья

Как рассказала заместитель председателя филиала Приморской общественной организации «Центр украинской культуры Анатолия Криля „Горлица“» в Находке Инна Брова, фестиваль родился три года назад. Инициаторами стали приехавшие в Приморье вынужденные переселенцы из Донецкой области. Они же составили костяк находкинского филиала «Горлицы». Уже первый фестиваль в Находке стал заметным событием в городе и крае, собрав около двух тысяч гостей со всех уголков Приморья.