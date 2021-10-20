«Горлица» расправила крылья

Второй Приморский краевой фестиваль украинской культуры «Рідні джерела» («Родные источники») был проведён в городском парке культуры и отдыха Находки 16 октября. Он стал завершающим массовым этнокультурным мероприятием проекта «Славянский берег», который проходит под эгидой и при финансовой поддержке правительства края.
Как рассказала заместитель председателя филиала Приморской общественной организации «Центр украинской культуры Анатолия Криля „Горлица“» в Находке Инна Брова, фестиваль родился три года назад. Инициаторами стали приехавшие в Приморье вынужденные переселенцы из Донецкой области. Они же составили костяк находкинского филиала «Горлицы». Уже первый фестиваль в Находке стал заметным событием в городе и крае, собрав около двух тысяч гостей со всех уголков Приморья.
Нынешний фестиваль стал не менее ярким и красочным. Десятки творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного творчества заявили о своём желании принять в нём участие. Начиная с полудня 16 октября на открытой площадке в парке Находки раскинулись пёстрые экспозиции выставки народных промыслов. Тут же мастера делились с горожанами секретами народных ремёсел, показывали разнообразные техники вышивки, работы с бисером, цветной бумагой и многими другими материалами, позволяющими создавать удивительные сувениры и полезные вещи.
Также на празднике работала книжная ярмарка и выставка народной живописи. Организаторы угощали гостей блюдами украинской кухни и веселили песнями, танцами и конкурсом «Украинский венок», призом в котором были два килограмма сала.
Гвоздём программы традиционно стало выступление театра пародии Верки Сердючки — этот персонаж полюбился находкинцам, шагнув с телеэкранов в реальную жизнь. Звучали украинские народные песни, музыкальные поздравления от творческих коллективов Приморского края, а завершилась концертная часть «Хороводом дружбы».