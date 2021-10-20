Очаг удэге

Семьи их потомков сохранили традиции своего народа и сегодня: члены общины стараются не забывать родной язык и учат ему детей, передают новым поколениям секреты охотничьего ремесла и рыбной ловли, правила украшения национальных костюмов и многое другое. Проект победил в региональном конкурсе, получив бюджетное финансирование по направлению «Укрепление межнациональных взаимоотношений» - почти 1 млн рублей.