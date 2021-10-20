Очаг удэге
Сегодня, 15:00КультураФото: сайт союза КМНС Приморского края
Год назад удэгейская община представила проект «Хранители традиций». Задумка - создание экспозиции о культуре и быте таёжных охотников, населявших глубинку Приморья с периода Средневековья.
Семьи их потомков сохранили традиции своего народа и сегодня: члены общины стараются не забывать родной язык и учат ему детей, передают новым поколениям секреты охотничьего ремесла и рыбной ловли, правила украшения национальных костюмов и многое другое. Проект победил в региональном конкурсе, получив бюджетное финансирование по направлению «Укрепление межнациональных взаимоотношений» - почти 1 млн рублей.
Украшением нового культурного центра, который базируется в районном ДК, стала экспозиция с фигурами охотников и моделью их жилища. Экспонаты создали местные мастера Владимир Бойко и Владимир Суляндзига.
На открытии центра звучали шаманские бубны. Хранительницы древних традиций Любовь Пассар и Валентина Габова просили духов предков поспособствовать успеху и процветанию Удэгейского дома дружбы.
Удэгейский язык довольно сложен, но молодёжь общины «Адига» старается постигать его. На открытии центра школьница Алина Гейкер прочитала стихотворение, написанное одним из основателей организации. По-удэгейски название нового «дома дружбы» звучит так: «Удиэ зугдити андала». Руководителем Центра удэгейской культуры стала Ирина Канчуга.
Также на церемонии открытия показали свои таланты участники танцевального ансамбля общины. Праздник завершился дегустацией традиционных удэгейских блюд: пельменей с изюбрятиной, удэгейских лепешек, компота из лесных ягод.
Напомним, сейчас в Приморье проходит конкурсная оценка заявок на дополнительный конкурс для СОНКО Приморья, объявленный при поддержке Фонда президентских грантов на условиях софинансирования. 41 миллион рублей на предоставление субсидий СО НКО победителям конкурса предусмотрено за счёт средств краевого бюджета, 17 миллионов рублей - за счёт гранта Президента России на развитие гражданского общества. Общий объём государственной финансовой поддержки победителям дополнительного конкурса составит 58 миллионов рублей.