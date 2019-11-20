Владивостокцы примерили ханбок, приготовили "платок" и выиграли поездку в Корею

Наступающий 2020 год объявлен годом обмена России и Республики Корея в честь 30-летия установления дипломатических взаимоотношений. Посетители считают необходимым изучать культуру других стран, их быт и их музыку, проводить подобные фестивали. Мы задали им вопрос, какие элементы русской культуры должны увидеть в Корее: