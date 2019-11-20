Владивостокцы примерили ханбок, приготовили "платок" и выиграли поездку в Корею

Владивостокцы примерили ханбок, приготовили "платок" и выиграли поездку в Корею

20 ноября 2019, 15:39
Культура
Во Владивостоке завершился Фестиваль корейской культуры

Во Владивостоке завершился Фестиваль корейской культуры

В рамках Фестиваля корейской культуры посетители ТРК «Седанка Сити» на днях дегустировали блюда корейской кухни, фотографировались в традиционных костюмах и учились готовить поссам кимчхи. А юные гости мероприятия с удовольствием украшали открытки и создавали лотосы из бумаги.

В специально организованной зоне продуктов питания проходили мастер-классы по приготовлению праздничного поссам кимчхи, которые проводила шеф-повар сеульской кулинарной школы Ким Мин сон.

Наступающий 2020 год объявлен годом обмена России и Республики Корея в честь 30-летия установления дипломатических взаимоотношений. Посетители считают необходимым изучать культуру других стран, их быт и их музыку, проводить подобные фестивали. Мы задали им вопрос, какие элементы русской культуры должны увидеть в Корее:

– Хотелось бы, чтобы в Корее тоже увидели наши танцы, еду – всё вместе. Было бы здорово организовать мастер-класс по лепке пирожков.

– Корейцы должны увидеть наше творчество и попробовать национальные блюда. Они постоянно интересуются, что такое борщ!

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