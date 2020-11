Новогоднюю арт-елку представили дизайнеры Владивостока

Выставка-конкурс необычных елок и украшений по случаю приближающихся праздников "Новогодняя Арт-Елка" проходит в эти дни в выставочном комплексе ВГУЭС

Выставка-конкурс необычных елок и украшений по случаю приближающихся праздников «Новогодняя Арт-Елка» проходит в эти дни в выставочном комплексе ВГУЭС Организована выставка приморском отделением «Союза дизайнеров России», а творческие работы предоставили приморские дизайнеры, российские и китайские студенты – будущие профессионалы в этой сфере деятельности. «Конкурс является смотром произведений светового и средового дизайна, созданных или внедренных в канун Нового 2019 года», сказано в официальных сообщениях по этому поводу. Подобный конкурс в области средового дизайна проводится ежегодно с 2007 года. Выставка погружает в атмосферу таинства нового года. Уникальность ее не только в оригинальных идеях самих елок и украшений, но и в материале, использованном для создания непременных атрибутов самого популярного в нашей стране праздника. Фото автора Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

