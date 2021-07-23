Форум небезразличной молодежи

Как и в прошлом году, форум проходил онлайн и офлайн. Онлайн-этап прошел с 7 по 13 июня, 300 лучших участников онлайна получили возможность приехать во Владивосток для того, чтобы представить свои идеи и проекты и получить возможности для профессионального роста.
«За это недолгое время вы уже стали близкими для нас, мы не хотим с вами прощаться, каждый год мы приглашаем на „Восток“ выпускников форума прошлых лет, чтобы они могли стать для вас наставниками и поделиться опытом. И очень приятно наблюдать, как участники прошлых лет развиваются, самореализуются, меняются в лучшую сторону и меняют Дальний Восток», — сказал директор ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» Анатолий Зорин.
В рамках форума велась работа по двум трекам: «молодой предприниматель» и «молодой специалист». Это была целевая деятельность проектных команд над инициативами в тесном сотрудничестве с экспертами в различных профессиональных областях, бизнес-сфере и представителями крупнейших компаний Дальнего Востока. Каждая команда детально прорабатывала проекты, кейсы и презентовала их в финале форума. Авторы самых интересных идей и решений получили приглашения на стажировки, возможность пройти специализированные программы обучения, работу в крупнейших компаниях страны или помощь в реализации бизнес-проектов.
Программа мероприятия разрабатывалась так, чтобы и молодой специалист, и предприниматель, и студент, и любой неравнодушный к судьбе Дальнего Востока молодой человек нашел и почерпнул что-то новое, уникальное для себя, для своей профессиональной деятельности.
Цели форума — иллюстрация привлекательности Дальневосточного региона для молодежи, создание новых возможностей для социально-профессиональной самореализации молодежи, развитие компетенций и навыков участников, поддержка и развитие молодежных инициатив, содействие самореализации молодежи, заинтересованной в развитии Дальнего Востока, формирование молодежных сообществ.
«На форум я приехала, чтобы вдохновиться и дать развитие своему проекту, мысли о котором никак не оформлялись ни в голове, ни на бумаге долгое время. И результаты удивительные», — говорит Анастасия Смирнова, участница Форума «Восток–2021» из Костромской области.
Анастасия Смирнова выбрала из двух основных треков направление «молодой предприниматель». Еще на онлайн-этапе она развивала проект кастомных дождевиков «Moros’». После очного этапа она решила реализовать проект полностью. «Форум «Восток» оказался полезен как для нашего проекта, так и для меня лично. Мы запускаем проект, а это главный профессиональный результат», — сказала Настя. — Благодаря полезной оценке экспертов и качественной поддержке наших модераторов, мы получили первые заказы с предоплатой, а также предложения о сотрудничестве со стороны экспертов и участников трека. Уже сейчас мы начали проработку проекта, связались с организацией «Мой бизнес» для его юридического оформления, устанавливаем сроки выполнения задач и созваниваемся по результатам их выполнения, и совсем скоро воплотим его в жизнь».
Также на форуме «Восток» состоялся грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи, входящий в открытую платформу «Россия — страна возможностей». Молодые люди презентовали свои проекты экспертам Всероссийского конкурса молодежных проектов, которые оценили их социальную значимость и выбрали лучшие инициативы. Лучшие проекты рекомендованы к получению грантовой поддержки до 1,5 млн рублей.
Всего на конкурс подано 63 проекта, 56 из которых допущены к участию в конкурсе, и 50 приняли участие в публичных защитах конкурса в рамках форума «Восток». По результатам проведения экспертной оценки, рекомендовано к присуждению грантовых средств 19 проектов из Приморского края, Хабаровского края, республики Башкортостан и Хакасии, Волгоградской, Тульской и Московской областей, Санкт-Петербурга на общую сумму 12 990 500 рублей.