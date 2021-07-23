Форум небезразличной молодежи

Анастасия Смирнова выбрала из двух основных треков направление «молодой предприниматель». Еще на онлайн-этапе она развивала проект кастомных дождевиков «Moros’». После очного этапа она решила реализовать проект полностью. «Форум «Восток» оказался полезен как для нашего проекта, так и для меня лично. Мы запускаем проект, а это главный профессиональный результат», — сказала Настя. — Благодаря полезной оценке экспертов и качественной поддержке наших модераторов, мы получили первые заказы с предоплатой, а также предложения о сотрудничестве со стороны экспертов и участников трека. Уже сейчас мы начали проработку проекта, связались с организацией «Мой бизнес» для его юридического оформления, устанавливаем сроки выполнения задач и созваниваемся по результатам их выполнения, и совсем скоро воплотим его в жизнь».