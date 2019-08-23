Из Сахалина сделали преисподнюю

Золотым веком русской постапокалиптики была вторая половина нулевых годов, расцвет серийной литературы по мотивам игры «S.T.A.L.K.E.R.» и романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033». То было сытое и спокойное время, где-то на периферии хоть и шли локальные войны, но ничего глобального не намечалось. Тогда было приятно почитать про взрывы и кошмары, потешить свои социальные страхи. Сейчас время и более бедное, и более неспокойное, то тут, то там летают ракеты, то тут, то там фигурирует ядерное оружие и угрозы его применить. Апокалипсис ближе, но про него меньше пишут. И вот за него берется прозаик Веркин, в первую очередь известный как писатель детский, причем один из самых хороших. Его «Облачный полк» — это, возможно, лучшее, что было написано про Великую войну за последние лет 20, а уж для детей, так точно. «Остров Сахалин» — книга формально взрослая, но скорее все-таки подростковая. Немного похожая на путеводитель по антиутопиям: вот антиутопия, где мир уничтожен ядерной войной, а вот антиутопия, где всё зло от людей, потому что ад — это не другие, а лично ты, а вот антиутопия расистская и так далее. У Веркина они все хороши.