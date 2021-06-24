Киберпанк-викинг Daniel Deluxe приедет во Владивосток с новой музыкальной программой

Киберпанк-викинг Daniel Deluxe приедет во Владивосток с новой музыкальной программой
Киберпанк-викинг Daniel Deluxe приедет во Владивосток с новой музыкальной программой
Сегодня, 19:30КультураФото: Daniel Deluxe
Киберпанк-викинг из Дании Daniel Deluxe едет с большим музыкальным туром в Россию с новой лайв-программой. 27 июня он даст эксклюзивный концерт во Владивостоке.
Фото:Daniel Deluxe

Daniel Deluxe — одна из ключевых фигур на мировой современной электронной сцене, уникальный артист который работает в таких жанрах как — Darksynth/Retrowave/Cyberpunk/Horror/Sci-Fi.

Вдохновлённое видеоиграми, фильмами ужасов и винтажным аниме, творчество Дэниела — одна из немногих констант в современной синтвейв-музыке. Уже восемь лет датский продюсер регулярно выпускает работы в своём фирменном стиле, а в прошлом году представил сразу два релиза: концептуальную компиляцию «Exile» и официальный саундтрек к популярной игре игре «Ghostrunner».

Первые за два года и единственные в этом сезоне ретровейв-концерты пройдут в самом начале лета: 1 июня — Томск, 2 июня — Новосибирск, 4 июня Москва, 5 июня — Санкт-Петербург, 17 июня Казань, 27 июня — Владивосток.

На разогреве у Daniela выступит молодая, интересная синтвэйв группа — SYNTHAPEX.

«Daniel Deluxe уже прибыл во Владивосток. Концерт состоится на 100%. Ждем всех!», — сообщили организаторы.

Стоимость билетов: 1500 рублей.

Концерт состоится во Владивостоке, 27 июня в клубе Водолей в 20:00.

Выступления Daniel Deluxe:

Vendetta — Daniel Deluxe Ghostrunner -OST MUSIC (Original Soundtrack)

Star Eater

Aero

Almaz

Daniel Deluxe LIVE

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостоккультура
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы