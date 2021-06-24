Киберпанк-викинг Daniel Deluxe приедет во Владивосток с новой музыкальной программой

Киберпанк-викинг из Дании Daniel Deluxe едет с большим музыкальным туром в Россию с новой лайв-программой. 27 июня он даст эксклюзивный концерт во Владивостоке.

Фото: Daniel Deluxe Daniel Deluxe — одна из ключевых фигур на мировой современной электронной сцене, уникальный артист который работает в таких жанрах как — Darksynth/Retrowave/Cyberpunk/Horror/Sci-Fi. Вдохновлённое видеоиграми, фильмами ужасов и винтажным аниме, творчество Дэниела — одна из немногих констант в современной синтвейв-музыке. Уже восемь лет датский продюсер регулярно выпускает работы в своём фирменном стиле, а в прошлом году представил сразу два релиза: концептуальную компиляцию «Exile» и официальный саундтрек к популярной игре игре «Ghostrunner». Первые за два года и единственные в этом сезоне ретровейв-концерты пройдут в самом начале лета: 1 июня — Томск, 2 июня — Новосибирск, 4 июня — Москва, 5 июня — Санкт-Петербург, 17 июня — Казань, 27 июня — Владивосток. На разогреве у Daniela выступит молодая, интересная синтвэйв группа — SYNTHAPEX. «Daniel Deluxe уже прибыл во Владивосток. Концерт состоится на 100%. Ждем всех!», — сообщили организаторы. Стоимость билетов: 1500 рублей. Концерт состоится во Владивостоке, 27 июня в клубе Водолей в 20:00. Выступления Daniel Deluxe: Vendetta — Daniel Deluxe Ghostrunner -OST MUSIC (Original Soundtrack) https://www.youtube.com/watch?v=85lDkzCEn5E Star Eater https://www.youtube.com/watch?v=QHNakk1oM7g Aero https://www.youtube.com/watch?v=JQpBp6w37p4 Almaz https://www.youtube.com/watch?v=nrIkLTnFwv0 Daniel Deluxe LIVE https://www.youtube.com/watch?v=nieiUm1IRiU

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