Дни Эрмитажа открылись во Владивостоке

Интересно, что музей, хранящий выдающиеся образцы искусства прошлых лет, активно осваивает современные технологии – проект «Эрмитаж VR» позволил, по словам заместителя директора Государственного Эрмитажа, привезти во Владивосток не просто отдельные экспонаты, но целые залы… С помощью шлема Виртуальной реальности зритель получает уникальную возможность почувствовать себя в Эрмитаже, прогуляться по пустому музею и даже взглянуть на него с высоты птичьего полета. Надев этот чудесный шлем, ты отправляешься в увлекательное путешествие в прошлое. Фильм «Эрмитаж VR. Погружение в историю» в формате видео 360 с Константином ХАБЕНСКИМ в главной роли переносит на несколько столетий назад. Впрочем, в самой главной роли здесь все-таки выступает Эрмитаж, а современные технологии, объединившие виртуальную реальность и кино, позволяют создать иллюзию присутствия внутри пространства фильма.