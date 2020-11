Дни Эрмитажа открылись во Владивостоке

В Приморской государственной картинной галерее четвертый раз проходят Дни Эрмитажа во Владивостоке

В Приморской государственной картинной галерее четвертый раз проходят Дни Эрмитажа во Владивостоке Команда одного из крупнейших российских музеев – Государственного Эрмитажа – привезла во Владивосток обширную программу. С 23 по 29 сентября на различных площадках Приморской картинной галереи будут проходить выставки, мастер-классы, авторские лекции и кураторские экскурсии, видеоконференции и неформальное общение приморских зрителей и музейных работников из разных городов Дальнего Востока с сотрудниками Эрмитажа. Открытие Дней Эрмитажа во Владивостоке состоялось 23 сентября, а одним из первых событий Дней стало торжественное гашение почтовой карточки, которое проводится совместно с Почтой России. По уже сложившейся традиции на карточке изображена репродукция одного из произведений, полученных от Государственного Эрмитажа в 30-е годы прошлого века и составивших основу фондовой коллекции галереи. Директор приморской галереи Алена ДАЦЕНКО, директор Приморского филиала Почты России Сергей КАЛИТИН и заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей БОГДАНОВ оставили на карточках памятные подписи и погасили их особым почтовым штемпелем «Дни Эрмитажа во Владивостоке». Участники вернисажа получили возможность отправить карточки по разным адресам прямо с площадки мероприятия. Первая открытка ушла из Владивостока в Санкт-Петербург, генеральному директору Эрмитажа Михаилу ПИОТРОВСКОМУ – это по его инициативе в приморской, а теперь в дальневосточной столице уже четвертый раз проводятся Дни Эрмитажа. И как всегда, программа их интересна и многообразна. Главной на этот раз стала выставка «Шкатулка Матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа», о которой «Золотой Рог» уже рассказывал. Она открылась раньше и 29 сентября завершит свою работу. Интересно, что в заключительные дни с авторской экскурсией и лекцией «Сокровища загадочных этрусков» выступит куратор выставки, хранитель коллекции античного ювелирного искусства Эрмитажа Ольга ГОРСКАЯ. Фотовыставка «Уединение. Эрмитаж ночью» представляет творчество фотографа-художника музея Юрия МОЛОДКОВЦА, представляющего такие моменты, когда экспонаты лишь слегка подсвечены крупицами света, попадающего в залы через окна. С 25 по 28 сентября прямо в выставочной экспозиции пройдут его мастер-классы для приморских фотографов. Профессиональная программа Дней Эрмитажа во Владивостоке включает мастер-классы по реставрации для реставраторов дальневосточных музеев, на этот раз они посвящены сохранению произведений графики. Интересно, что музей, хранящий выдающиеся образцы искусства прошлых лет, активно осваивает современные технологии – проект «Эрмитаж VR» позволил, по словам заместителя директора Государственного Эрмитажа, привезти во Владивосток не просто отдельные экспонаты, но целые залы… С помощью шлема Виртуальной реальности зритель получает уникальную возможность почувствовать себя в Эрмитаже, прогуляться по пустому музею и даже взглянуть на него с высоты птичьего полета. Надев этот чудесный шлем, ты отправляешься в увлекательное путешествие в прошлое. Фильм «Эрмитаж VR. Погружение в историю» в формате видео 360 с Константином ХАБЕНСКИМ в главной роли переносит на несколько столетий назад. Впрочем, в самой главной роли здесь все-таки выступает Эрмитаж, а современные технологии, объединившие виртуальную реальность и кино, позволяют создать иллюзию присутствия внутри пространства фильма. Стоит заметить, что почти все мероприятия Дней Эрмитажа во Владивостоке за исключением экскурсий проводятся на бесплатной основе. Но, как заметили организаторы, для посещения лектория потребуется предварительная запись по телефону. Фото автора. Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

