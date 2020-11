"Мы работаем не с профессиональными творцами"

Директор Приморского краевого центра народной культуры Роман Нечаев отвечает на вопросы "Золотого Рога"

Директор Приморского краевого центра народной культуры Роман Нечаев отвечает на вопросы «Золотого Рога» Огромную роль в развитии и поддержке народной культуры Приморского края играет деятельность Государственного автономного учреждения «Приморский краевой центр народной культуры» (ГАУ ПКЦНК). В течение 28 лет силами сотрудников центра проводятся различные масштабные конкурсы и фестивали, которые позволяют выявить и оказать помощь в реализации творческого потенциала у исполнителей, и воспитать художественный вкус у зрителей. Подробнее о деятельности ключевого для региона культурного учреждения в интервью газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор ГАУ ПКЦНК Роман НЕЧАЕВ. - Роман Михайлович, с чего начиналась история возникновения Приморского краевого центра народной культуры? - Краевой Центр народной культуры был создан в марте 1991 г. Учредителями новой организации тогда стали Управление культуры крайисполкома и Совет федерации профсоюзов Приморского края. История учреждения берет свое начало в послевоенные годы, когда в стране были созданы республиканские, краевые и областные Дома Народного творчества, призванные активно развивать это направление. В 1979 году, путем слияния Приморского краевого Дома народного творчества и Краевого методического кабинета культпросвет работы Управления культуры Приморского крайисполкома, был создан Краевой научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы, а в 1991 г. на базе трех учреждений: Приморского краевого научно-методического центра народного творчества и культпросвет работы управления культуры администрации Приморского края, Межсоюзного дома самодеятельного художественного творчества профсоюзов Приморья и Межсоюзного Дворца культуры имени В.И. Ленина создается Приморский краевой центр народной культуры. Здесь всегда работали и работают люди, искренне преданные своему делу. Сотни фестивалей, смотров, конкурсов, праздников... Центр способствует обмену опытом лучших творческих коллективов края, оказывает методическую, консультационную, организаторскую помощь учреждениям культуры, любительским коллективам, мастерам художественных промыслов и ремесел. Мы работаем не с профессиональными творцами, а с теми, кого официально называют «любителями». Но зачастую из такой среды выходят и звёзды мировой величины. Кроме того, мы, конечно, тесно взаимодействуем с органами и учреждениями культуры всех систем и ведомств, решая не только вопросы творчества, но и повышения квалификации руководителей учреждений и коллективов народного творчества. Занимаемся мы и вопросами укрепления материально-технической базы учреждений культуры края. - Расскажите об основном направлении центра - конкурсах и фестивалях. - Конкурсы и фестивали проходят в разных населённых пунктах Приморского края. Это хореографические, вокальные, театральные, инструментальные конкурсы, конкурс чтецов. В мае прошел Дальневосточный детский конкурс хореографического искусства «Первые шаги». Он собрал рекордное количество участников - три с половиной тысячи детей. Это отличное достижение. У нас в крае очень много талантливых детей. Да и взрослых тоже. Это же доказал и прошедший в марте Дальневосточный вокальный конкурс «Молодые голоса». Конкурс с историей - ему уже 25 лет. Объемная и значительная работа была проведена коллективом центра по подготовке и проведению культурной программы в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» пятого Восточного экономического форума. На основной сцене и у павильона Приморского края со специально поставленными программами в течение пяти дней выступали лучшие творческие коллективы Приморья. А 5 сентября в Спортивной гавани Владивостока состоялся фестиваль народного творчества «Дни мира на Тихом океане». Его украсили творческие коллективы гостей из Дальневосточного федерального округа, приехавшие для участия в Улице Дальнего Востока: республики Саха (Якутия), Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской, Магаданской, Амурской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа. В этом году уже прошло 17 краевых конкурсов и фестивалей. Впереди ещё краевой конкурс самодеятельных театральных коллективов «Свет рампы», Дальневосточный конкурс чтецов «Моя любовь - моя Россия», Дальневосточный конкурс хореографического искусства «Танцевальный прибой», а также концерт-презентация победителей краевых конкурсов народного творчества 2019 года «Лучшие из лучших» с участием коллективов и исполнителей из муниципальных образований Приморского края. Вообще, работа нашего Центра - очень многогранная, ведь наша задача - активизировать культурную жизнь, особенно приморской глубинки, поддержать развитие коллективов и отдельных исполнителей, повысить их мастерство, помочь найти свой творческий путь. - Одно из самых интересных направлений центра - кино. Что происходит в этом сегменте? - Уже восемь лет на базе центра народной культуры работает киноклуб «Ориент». Любители кино собираются каждый четверг, смотрят редкие фильмы, обсуждают их. Это совершенно бесплатно. А каждую осень мы проводим краевой фестиваль «Мое кино», в котором принимают участие видеооператоры, режиссеры и киношколы Приморского края. В рамках фестиваля проходит конкурсный показ короткометражного кино, снятого в Приморье, обучающие программы и конкурс музыкальных видеоклипов. В структуре ГАУ ПКЦНК работает Кинокомиссия Приморского края, предназначенная для помощи профессиональным группам при проведении съёмок на территории края. Киногруппы нашей страны, Китая, Кореи, Японии и других стран уже воспользовались возможностями местной кинематографии. Центр вошел в состав Ассоциации кинокомиссий Азиатско-Тихоокеанского региона, участвует в международных съездах, успешно решает организационные вопросы, связанные с проведением киносъёмок. - А что касается работы, связанной с фотоискусством? - Своим достижением считаем третий краевой фестиваль фотоискусства «Глубина резкости», который прошел в Приморском крае в последние выходные августа. Фотохудожники со всего края съехались на три дня в дальневосточную столицу, чтобы окунуться в мир красивых изображений, вдохновляющих лекций, дебатов и мастер-классов. В этом году границы конкурса расширились на семь дальневосточных регионов. В рамках фестиваля мы провели фотоконкурс и открыли по его итогам фотовыставку, которая уже была показана во Владивостоке, а в течение полугода еще откроется в нескольких городах Приморского и Хабаровского краев. Активность участников конкурса с каждым годом растет. В финал прошла только каждая 25-я фотография. Впрочем, в рамках фестиваля можно было принять участие и в других мероприятиях, не только в выставке. Например, уже традиционной площадкой стала «фотосушка» - специальная зона с бельевыми веревками и прищепками, куда каждый мог принести и повесить фотографии собственного авторства. Рядом с «фотосушкой» работала однодневная выставка приморских фотоклубов. Свои избранные работы привезли представители клубных объединений из Находки, Кавалерово, Дальнегорска и Владивостока. Всем проходящим мимо зрителям предлагали проголосовать за понравившиеся работы выставки, а в конце дня авторам самых популярных снимков раздавали призы зрительских симпатий. Каждый вечер от площадок фестиваля стартовали пешеходные фотоэкскурсии по старым улочкам Владивостока, в компании с гидом-экскурсоводом и профессионалами вечерней и ночной съемки. А любители «умного» досуга принимали участие в специально организованных интеллектуальных играх и фотодебатах. Ну и, конечно же, большую часть фестиваля занимали образовательные программы и мастер-классы для профессиональных фотографов. - Роман Михайлович, уходящий 2019 год для Приморского краевого центра народной культуры был насыщенным и плодотворным А что планируется в 2020 году? - Новый, 2020 год ожидается очень напряженным. Кроме традиционных конкурсов и фестивалей планируются большие общероссийские мероприятия. В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденным Распоряжением правительства Российской Федерации от 01 декабря 2018 года № 2660-р в Приморском крае в городе Владивостоке запланировано проведение Международного фестиваля народного творчества «Дни мира на Тихом океане», посвященного 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. На сегодняшний день, ведутся переговоры с Российским государственным Домом народного творчества им. Поленова о проведении во Владивостоке регионального этапа российского фестиваля народного творчества в рамках национального проекта «Культура». ВОПРОС РЕБРОМ - В каких еще направлениях работает центр? - В Приморье несколько тысяч жителей занимаются декоративно-прикладным творчеством. ПКЦНК системно поддерживает это направление. С 2019 года лучшим из лучших присваивается звание «Народный мастер Приморского края». Первые обладатели этого звания стали известны на масштабном фестивале декоративно-прикладного искусства «Грани творчества» 10 августа этого года. В рамках этого фестиваля состоялся конкурс по 12 номинациям (различным техникам рукодельного творчества). Конкурс был представлен как шоу, где мастера в каждой из номинаций за 6 часов в режиме реального времени собственноручно создавали уникальные произведения. Помимо конкурса в рамках мероприятия работали локальные площадки для жителей и гостей города: ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по бисерному рукоделью, гончарному делу, оригами, войлоковалянию, изготовлению игрушек из проволоки, народных кукол, декупажу. Состоялись дефиле моды изделий из войлока, выступления творческих коллективов края, работал аквагример по технике росписи русскими народными узорами (гжель, хохлома). На фото: Директор Приморского краевого центра народной культуры Роман Нечаев: «У нас в крае очень много талантливых детей. Да и взрослых тоже». Фото автора Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

