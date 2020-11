"Наслаждайтесь Боттичелли, ждите Пикассо и Репина"

На вопросы "Золотого Рога" отвечает директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко

На вопросы «Золотого Рога» отвечает директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко Приморская государственная картинная галерея - это художественный музей с богатой историей, обладающий уникальной коллекцией, ориентированный на разновозрастную аудиторию и представляющий русское искусство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Одно из главных стремлений человека - возможность соприкоснуться с искусством, получить эмоциональные переживания. О волшебном мире художественных произведений, представленных разными эпохами и охватывающих как древние миры, так и современность, газете «Золотой Рог» рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО. - Алена Алексеевна, расскажите пожалуйста об истории создания Приморской краевой картинной галереи. - История создания Галереи начинается в далеком 1929 году, и связана она с именем Александра Александровича ПОЛОВИНКИНА (1887–1955), директора филиала Географического общества, профессора географии, знатока и ценителя живописи, который возглавлял в те годы Владивостокский государственный областной музей. Именно его подвижничеству мы обязаны появлением в музее нового для него художественного отдела. 29 апреля 1929 года, находясь в служебной командировке в Москве и Ленинграде, Александр Александрович получил разрешение сектора Главнауки Народного комиссариата просвещения формировать художественный отдел. А 9 мая 1930 года коллегия Наркомпроса приняла постановление «О скорейшем распределении из запасных фондов центральных музеев коллекций по областным музеям». В нем предлагалось в первую очередь выделить коллекции для Владивостокского государственного областного музея. Особенно щедро поделилась своими богатствами с нашим городом Государственная Третьяковская галерея. В сохранившихся актах передачи ГТГ значатся: «Портрет А. Ф. Заикина» Василия ТРОПИНИНА, «Портрет Г. Л. Гиршман» Константина СОМОВА, пейзажи Сильвестра ЩЕДРИНА, Ивана ШИШКИНА, Исаака ЛЕВИТАНА, «Девушка с барашком» Павла КУЗНЕЦОВА, «Портрет брата Давида с мандолиной» Марка ШАГАЛА и другие. Из Государственного Русского музея поступили древнерусские иконы, картины Ильи РЕПИНА и Николая ФЕШИНА. Государственный Эрмитаж и Музей изящных искусств (сегодня ГМИИ им. А. С. ПУШКИНА) передали живопись и графику итальянских, французских, немецких, голландских, фламандских мастеров XIV - начала XX веков. В 1938 году Приморский краеведческий музей получил название «Владивостокский областной музей». Активное его развитие и огромная ценность переданных художественных произведений достаточно быстро сделали актуальным вопрос выделения художественного отдела в самостоятельную структурную единицу. У студентов Владивостокского художественного училища, а позже и первого в СССР Дальневосточного института искусств, появляется необходимость в постоянном и свободном общении с творениями классиков живописи, с возможностью их копировать. Таким образом, в соответствии с распоряжением Совета министров РСФСР от 9 августа 1965 г. № 3001-р и приказом Управления культуры Приморского краевого исполнительного комитета Совета народных депутатов от 1 апреля 1966 г. № 23, в июне того же года открылась Приморская картинная галерея. На первом этаже жилого дома по Партизанскому проспекту,12 разместились экспозиция, фондохранилище, комната для сотрудников, библиотека. В 1967 г. появилась реставрационная мастерская. На тот момент коллекция галереи состояла из 725 единиц хранения. В 1984 году галерея в дополнение к имеющимся помещениям получила в оперативное управление часть двухэтажного здания-памятника истории и архитектуры в центре Владивостока, построенного в 1903 г. для филиала Русско-Азиатского банка. Сегодня фонды галереи - это более девяти тысяч единиц хранения произведений живописи, графики, скульптуры, декоративного искусства. - 2019 год подходит к концу. Какие планы были на этот год, и все ли удалось реализовать? - Весь этот год, как и предыдущие, проходил в активной работе. Ежегодно мы представляем несколько уникальных проектов. В 2019 году таких проектов было несколько. Одним из самых беспрецедентных и значимых событий 2019 года для Картинной галереи стала выставка, которая в настоящее время экспонируется в парадном зале музея - «Сандро Боттичелли. Мастер универсального рисунка», представляющая произведение известного итальянского мастера из собрания Галерей Уффици. Этот проект мы готовили более полутора лет. Приморская государственная картинная галерея - первый региональный музей в России, который реализовал выставку с Галереями Уффици. Мы очень гордимся этим проектом. В выставочной деятельности Галереи немало выставок и проектов, организованных совместно с ведущими музеями России. В этом году вот уже в четвёртый раз пройдут Дни Эрмитажа во Владивостоке, которые проводятся с 2016 года по инициативе директора Государственного Эрмитажа Михаила Борисовича Пиотровского при поддержке администрации Приморского края, традиционно - это последняя неделя сентября. А начинаются Дни Эрмитажа выставкой, которую мы открываем в свой день рождения, 29 июня, в этом году это выставка «Шкатулка матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания государственного Эрмитажа», в рамках которой посетители имеют уникальную возможность увидеть золотые ювелирные изделия Римской эпохи I в. до н.э. - III в. н. э. Так как здание, в котором сегодня располагается Приморская государственная картинная галерея было построено в начале 20 века под нужды банка с применением всех мер безопасности учреждения такого формата, в первую очередь, в соответствии с закладкой здания, строились сейфовые комнаты, которые предназначались для хранения денег. Мы долго не могли придумать применение этим уникальным помещениям. И вот в этом году решение было найдено. Мы открыли для нашего посетителя новое выставочное пространство, которое специально приспособили под экспонирование предметов ювелирного искусства. Посетитель не только попадает в бывшее сейфохранилище банка, но и знакомится с выставкой, представленной в сейфовой комнате. 2019 год еще не закончился, и впереди - не менее масштабный проект, который также поддержала краевая администрация. Будет представлена большая выставка, над которой мы сейчас активно работаем, открытие которой планируется в конце ноября. Она называется «Государи и государыни - венценосные покровители искусств. К 300-летию образования Российской империи». Масштабная экспозиция, над которой мы сейчас работаем, впервые покажет на примере наиболее значимых имен русских художников трехсотлетнюю историю эпохи царствования императорской династии Романовых, и ее влияние на развитие русского изобразительного искусства. В данном проекте участвуют коллекции нескольких музеев. В частности, на выставке будут представлены произведения из собраний Государственного Русского музея, Научно-исследовательского музея Академии художеств (Санкт-Петербург), Государственного исторического музея (Москва), Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева, а также, произведения из Дальневосточного художественного музея (Хабаровск). Все исторические вехи, которые легли в основу наших музейных собраний, отличаются исключительностью и уникальностью. Так, Петр I, «прорубивший окно в Европу», способствовал заходу в Российскую империю западно-европейских коллекций и западно-европейской живописи. Екатерина II, даровавшая Академии художеств устав, знаменита, в том числе, и коллекциями, пополнявшими с ее легкой руки будущий Эрмитаж. Сегодня мы по праву гордимся нашими музеями, в которых можно увидеть оригиналы произведений, хранящихся в ведущих музеях страны и в региональных коллекциях. Хочется отметить еще одну выставку, которая прошла во Владивостоке с большим успехом - «Ульгер», авторские куклы семьи Намдаковых. Ранее проект был представлен в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. После представления проекта в наших залах вся выставка уезжает за границу и, возможно, все куклы будут проданы в частные коллекции. - Как музей привлекает современного посетителя и работает с ним? Не утрачен ли интерес к выставочному сегменту? - Мы стараемся работать в расширенном спектре - от классического искусства до современности, привлекая посетителей яркими знаковыми именами и разнообразными экспозициями. Печально, что за тот период времени, когда галерея находилась в ремонте, а это практически десять лет, мы, конечно, потеряли своего посетителя. В дальнейшем пришлось проводить серьезную работу, направленную на привлечение зрителя в нашу обновленную Картинную галерею. Старания увенчались успехом. На сегодняшний день мы имеем большой круг посетителей, для которых Галерея занимает важное место в жизни в плане духовного роста. - Расскажите о дальнейших планах Картинной галереи в новом году? - Уже сегодня мы формируем свой выставочный план на 2020 и 2021 год. Кстати, через два года Приморской государственной картинной галерее исполняется 55 лет. На сегодняшний день мы планируем проекты как с приморскими авторами, так и с отечественными и зарубежными партнерами. Идет активная проработка совместных проектов с нашими итальянскими коллегами. Так, в планах - представить на площадке Приморской государственной картинной галереи произведения венецианской школы живописи. Также мы работаем над проектом с нашими испанскими коллегами в части представления произведений Пабло ПИКАССО из его дома-музея в Малаге. Еще один проект, который мы планируем реализовать в будущем году, будет посвящен творчеству Ильи Ефимовича РЕПИНА, надеемся, что он, как и предыдущие наши проекты, прошедшие с большим успехом, будет поддержан администрацией Приморского края. - Какие пожелания вы могли бы озвучить в части развития Приморской картинной галереи? - Главной нашей надеждой является расширение музейных площадей. Переданное нам в оперативное управление здание по улице Светланская, 38-40 находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Хотелось бы, чтобы администрация края обратила на это внимание и оказала нам помощь в части выделения средств на реставрацию и реконструкцию объекта. На территории этого памятника архитектуры мы могли бы представить другие коллекции нашей галереи, в том числе и историю развития и становления приморской школы живописи. ВОПРОС РЕБРОМ - Насколько интересны выставки жителям и гостям Приморского края сегодня? - Судите сами: только за шесть дней работы выставки Боттичелли ее посетило более 3 тысяч человек, притом что одновременно в выставочном зале может находиться не более 60 человек. На наш взгляд, для Владивостока это очень хороший показатель. На фото: Директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко: «Мы стараемся работать в расширенном спектре - от классического искусства до современности, привлекая посетителей яркими знаковыми именами и разнообразными экспозициями». Фото автора Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter