Александр Бондарев: «Владивосток живёт с поэзией Мандельштама»

— Не знаю. Мы не создавали выставку, исходя из «местечковости», мне не нравится посыл в духе «Мандельштам наш», я вижу в этом провинциальность. Для меня эта календарно-пространственная привязка всегда только повод, чтобы говорить о том, что хочется сказать. В этом смысле попытка повысить престиж своего региона за счет федерального имени — не очень хорошо, мне кажется, на надо ничего повышать. Но раз уже есть повод. Поэтому и выставка не была краеведческой, в ней было минимум про город и больше про поэзию. Почему еще выставка получилась такой хорошей, потому что посетителю хотелось чувствовать сопричастность к этому, что-то у него откликалось. Тогда всё и начинало работать, тогда какая-то цель была достигнута.