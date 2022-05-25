Елена Бронникова: очень скоро во Владивостоке начнут работу новые учреждения культуры

Елена Бронникова: очень скоро во Владивостоке начнут работу новые учреждения культуры
Елена Бронникова: очень скоро во Владивостоке начнут работу новые учреждения культуры
Сегодня, 15:01КультураФото: Диана Шарафулисламова /правительство Приморского края
Правительство России направит полмиллиарда рублей на содержание культурно-образовательных и музейных комплексов в пяти регионах страны, в том числе в Приморье.

Отметим, во Владивостоке будет сразу два таких комплексов. Один из них в конце года планируют открыть на Русском острове. Он станет базой для обучения и проживания студентов филиалов Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Отметим, ранее сообщалось, что культурно-образовательный комплекс на Русском будет включать хореографическое, музыкальное училища, интернат, образовательную школу. Здесь окончен основной объем работ по устройству фасадов, чистовые отделочные работы идут уже в здании хореографической академии, образовательном центре, интернате и одном из многоквартирных домов. На стройплощадке работают около 1,5 тысячи человек, в том числе специалисты из Белоруссии. С апреля приступили к благоустройству прилегающей территории и пляжа, на котором могут отдыхать горожане и гости столицы Приморья.

Второй комплекс, музейно-театральный, возводится на улице Аксаковская. Здесь разместятся музейный центр с ведущими культурными организациями страны, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра и филиал Российского государственного института сценических искусств.

— Все с нетерпением ждут окончания строительства. Надеемся, что очень скоро во Владивостоке начнут работу новые учреждения культуры и начнется еще более насыщенная жизнь, — отметила заместитель председателя правительства — министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Сюжеты:
Приморье
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