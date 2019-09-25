Известные музыканты из Венеции откроют новый концертный сезон во Владивостоке

Известные музыканты из Венеции откроют новый концертный сезон во Владивостоке

25 сентября 2019, 12:22
Культура
10 и 11 октября во Владивостоке в Соборе Пр. Богородицы состоится открытие нового концертного сезона

10 и 11 октября во Владивостоке в Соборе Пр. Богородицы состоится открытие нового концертного сезона

Честь дать первые концерты нового сезона досталась двум известным музыкантам из Венеции: Сильвио ЧЕЛЕГИНУ (орган) и Луизе ДЖАННИНИ (сопрано).

И хотя за окном начинает бурлить прохлада осени, одного сочетания слов – венецианские виртуозы (а это действительно виртуозы мирового класса!) – достаточно, чтобы повеяло теплом жаркого солнца и, отчасти, немного карнавалом – как же без этого!

Впрочем, излишней карнавальности ждать не нужно: оба музыканта, хоть и молодые, но уже давно профессора венецианской Консерватории им. Б. Марчелло. А вот яркие музыкальные краски будут: в программе итальянская классика – знаменитые Вивальди, Верди, Галуппи, и, конечно же, более «строгие» европейцы, такие, как Феликс Мендельсон.

Не пропустите открытие нового сезона!

Концерты пройдут 10 и 11 октября в 19.00 в Соборе Пресвятой Богородицы по адресу: ул. Володарского 22, стр 2.

Билеты в продаже. Телефон для справок: +7(423) 226-96-14.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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