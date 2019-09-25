Известные музыканты из Венеции откроют новый концертный сезон во Владивостоке

Впрочем, излишней карнавальности ждать не нужно: оба музыканта, хоть и молодые, но уже давно профессора венецианской Консерватории им. Б. Марчелло. А вот яркие музыкальные краски будут: в программе итальянская классика – знаменитые Вивальди, Верди, Галуппи, и, конечно же, более «строгие» европейцы, такие, как Феликс Мендельсон.