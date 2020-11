Немой стартап

Занимательная история экспансии приморских иллюзионов

Занимательная история экспансии приморских иллюзионов После знаменитого парижского показа братьями Люмьер кинематограф стремительной походкой пересек границы Франции и ринулся завоевывать мир. 4 мая 1896 года в театре санкт-петербургского сада «Аквариум» состоялся первый публичный показ кино в России. На следующий год он добрался и до Владивостока. Владивосток в ту пору был обычным провинциальным городом. Но, со своими особенностями. Например, из 28 896 его жителей около трети составляли американцы, немцы, китайцы, корейцы и другие иностранцы. Чтобы скоротать досуг, горожанам можно было посетить «бесплатный кабинет для чтения» при Городской Управе и полистать не первой свежести газеты. Сходить на полулюбительский спектакль в театр мадам Галецкой или заглянуть в добравшийся наконец-то до Владивостока цирк, послушав несмешные репризы клоунов. Все знакомо, старо и неинтересно. Поэтому появившаяся в конце мая 1897 года в газете «Владивосток», в разделе «Чудеса науки и техники», заметка привлекла внимание публики: «Честь имею уведомить уважаемую публику, что в построенном мной павильоне на углу улиц Светланской и Суйфунской при электрическом освещении будут мною демонстрироваться ежедневно с 1 июля кинематограф - движущиеся фотографии - и два фонографа. Начало демонстрации с 2-х часов пополудни до 6 часов вечера. Демонстратор - А.П. Хегберг.» Спустя неделю появилась новая заметка о том, что: «Вновь прибывший аппарат кинематограф, изобретение Эдисона, будет демонстрироваться в павильоне против Кунст и Альберс, угол Светланской и Суйфунской только в продолжении 4-х дней. В воскресение 27-го, в понедельник 28-го, вторник 29-го, среду 30-го. Каждый вечер 2 сеанса с 7 до 9 вечера. За отъездом аппарат продается за 1/3 стоимости. Прошу не смешивать аппарат, который демонстрировался раньше, но мало имеющий общего по конструкции. С. Маржецкий». Маржецкий, приобретя по случаю проекционный аппарат и фильмы, осенью 1896 года отправился в свой беспримерный вояж по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Путешествие, растянувшееся по времени на 9 месяцев, имело конечным пунктом - Владивосток. В течение нескольких лет кинематограф здесь показывали в Морском собрании, театре Иванова, других престижных или, наоборот, злачных местах. Газета «Владивосток» от 24 марта 1898 г. оповестила горожан, что в театральном зале мадам Галецкой будет устроен показ ВИДОСКОПА. Входной билет: 50 копеек для детей и 1 рубль для взрослых. В эти вечера в трех отделениях планировалось показать 16 сцен, «без всякого мелькания»: «Акробат и обезьяна», «Всадник», «Улица в Париже», «Пляска малороссов», «Сушка белья на улице», «Американские офицеры в Нью-Йорке» и другие. Месячная зарплата постового городового составляла, например, около 50 рублей. Рубль в день зарабатывал квалифицированный рабочий. Поэтому отнюдь не каждый мог позволить себе роскошь поглазеть в течение получаса на диво дивное - «живые фотографии». В начале ХХ века случайного гастролера, время от времени привозившего в город кинематограф, вытесняет совершенно иной тип предпринимателя, ставившего своей целью не только очаровать публику, но и хорошенько заработать на ней. К числу таких особ, безусловно, относится Александр Александрович ИВАНОВ. Про него ходили легенды: говорили, что один из адмиралов времен произвола заковал его в кандалы, но он их ограбил и убежал; что в другой раз он пробыл в тайге неделю без пищи; что однажды без копейки денег он проехал от Томска до Владивостока; что раз он, заняв 10 рублей, выиграл несколько тысяч. Начинал он с простого кабака под названием «Калинка» в начале Светланской улицы. В 1897 г. предприниматель решил построить при своей гостинице театр на 770 мест. На это благое дело была выделена беспроцентная ссуда в 35 тыс. рублей. А весной 1901 в театре стал работать иллюзион. «Демонстрировался новый, усовершенствованный кинематограф, названный «Биограф». Многие из показанных картин, как, например, купание людей, феерии, фокусы и т.д. производят в зрителях полную иллюзию, и по желанию публики показывались по два раза.» - писали газеты. Конкуренцию Иванову стали составлять люди совершенно неожиданных профессий. Так, например, бывший капельмейстер Сибирского флотского экипажа Кюммель открыл свой ресторан и при нем стал показывать обедающей и ужинающей публике кино. Назвал он свой кинотеатр без изысков - театр «Иллюзион». Отзыв журналиста газеты «Дальний Восток» был весьма благоприятным: «Живая фотография, благодаря усовершенствованному электрическому аппарату, создает, действительно, полную иллюзию. Надо отдать дирекции должную справедливость - репертуар подобран безусловно благоприятный, так что посещение этого театра мы можем смело рекомендовать даже детям, которым такие спектакли должны доставлять громадное удовольствие...» Первым, по-настоящему постоянным, кинотеатром стал Электро-театр К.С. Ягджоглу, открывшийся 26 декабря 1906 года в доходном доме Пьянкова. Сначала Ягдж-оглу привозил лучшие картины фирм: ПАТЕ, УРБАН, ГОЛИН, а затем наладил прямые поставки из Москвы и Санкт-Петербурга. Причем, как утверждал владелец «Декаданса», французские картины попадали во Владивосток уже на 17-ый день после их выпуска. Скорее всего, хозяин Электро-театра лукавил. Но программа менялась каждый день, показ сопровождался «лучшей итальянской музыкой в городе». Практически сразу «Декадансу» пришлось испытать трудности. 12 апреля 1907 года синематограф не функционировал из-за … отсутствия электричества. В ночь с 19 на 20 июля 1910 года неизвестные взломали входную дверь в иллюзион, облили киноаппарат, экран, шкаф с имуществом бензином и подожгли. Раздался взрыв, да такой силы, что мальчика, спавшего этажом выше, сбросило с кровати. Но, несмотря на значительные повреждения, уже через несколько дней иллюзион снова открыл свои двери. Цены билетов в «Декаданс» были весьма умеренными: 1, 2, 3 ряд - 25 копеек, 4, 5, 6, 7 ряд - 50 копеек, 8, 9 ряд - 75 копеек, 10, 11 ряд - 1 рубль. Ягджоглу уже через три года стал владельцем 10 иллюзионов в разных городах Сибири и Дальнего Востока, построил в Иркутске капитальный кинотеатр на 700 мест, затратив на его строительство около 100 тыс. рублей, и в конце концов уехал туда навсегда. Вскоре, 10 июля 1907 года открылся «Гранд-Иллюзион», который в течение 10 лет входил в тройку самых фешенебельных иллюзионов города. Среди особенностей иллюзиона было наличие «грандиозного фойе с электрической вентиляцией и Музей автоматов XX века». Подчеркнем: электрической вентиляцией! Это было нечто! В те времена кинозалы были маленькими и душными, наличие электрической вентиляции давало существенное преимущество их владельцам. В «Гранд-Иллюзионе» можно было посмотреть картины: «Тарас Бульба», «Поединок» (по А.И. Куприну), «Подвиг портартурца Василия Рябова». Впервые в городе здесь показали японский фильм «Наказанный самурай». Хватало и кино для непритязательной публики: «Голос из гроба», «Жизнь разбита», «Обманутая и покинутая», «Жало смерти» и иного. «Гранд-Иллюзиону» первому местные кинотеатры «обязаны» введением цензуры. После показа 30 апреля 1909 года фильма «Семь смертных грехов» городской полицмейстер предписал своему помощнику предварительно осматривать фильмы, прежде чем они выйдут на экраны других иллюзионов. С Гранд-Иллюзионом связан, пожалуй, самый громкий публичный скандал. 24 мая 1910 года во время антракта уволенный в запас штабс-капитан 3-го артиллерийского дивизиона Кауфман, обнажив шашку, стал гоняться за капельмейстером оркестра. После непродолжительной погони, в которой военная подготовка победила музыкальную, он нанес несчастному музыканту три удара. Публика, услышав крики капельмейстера, думая, что пожар, в панике стала выпрыгивать из окон второго этажа. Оказывается, бывший штабс-капитан Кауфман был контужен во время русско-японской войны, находился на излечении в местном военном госпитале, каким-то образом сбежал из него, раздобыл где-то шашку и пошел в кино. Чем все закончилось, вы уже знаете. В 1909 году во Владивостоке возникла прямо-таки мода на иллюзионы. Их открывали все, кому было не лень. «Французский» (в театре А.А. Иванова), «Мир Иллюзий» (гостиница «Версаль»), «Модерн» (на участке недалеко от Жариковского оврага), «Мираж» (в районе Мальцевского базара). Было даже подано прошение в Городскую управу по обустройству иллюзиона для китайской диаспоры, но эта инициатива не получила поддержки у властей. Как водится, на скорую руку созданные иллюзионы существовали недолго. Большим и приятным исключением стал иллюзион «Золотой Рог», открывшийся 18 февраля 1909 года на углу улиц Светланской и Алеутской. Самые лучшие фильмы, которые только можно было достать, демонстрировались именно здесь: комедии с участием короля этого жанра - Макса Линдера, с не менее популярным французским комиком Пренсом Ригаденом и другие. Не менее популярными у зрителей были психологические драмы со звездами начала века: Астой Нильсен и Генни Портен. Владел иллюзионом «Золотой Рог» некто И. Ю Журинский, предприниматель из Порт-Артура, в котором занимался снабжением воинских частей. Благодаря своей настойчивости и пронырливости Журинский получил зал в аренду на три года (за 18 тыс. рублей в год). Журинского много критиковали, говорили, что его иллюзион опасен в пожарном отношении. Призывали даже разорвать с ним договор. В ноябре 1910 года в одной из местных газет появилась критическая статья о том, что владелец иллюзиона, выжимая из него максимальную прибыль, даже не удосуживался его убирать. Мол, публика, приходя на постановки спектаклей, заставала зал грязным, полным семечек и со специфическим запахом (чему не приходилось удивляться, так как публика в кино ходила попроще, нежели чем в театр). КСТАТИ Важнейшее из искусств Две революции и последовавшая за ними Гражданская война сломали хорошо отлаженную систему кинопроката, закрылись многие из старых добрых кинотеатров, а их хозяева уехали в поисках лучшей доли за рубеж. Пройдет немало лет, прежде чем кинематограф вернет свои позиции. Но это уже будет другая страна, другое кино и другая история. На фото: У владивостокского кинематографа богатая история. Фото из архива Дмитрий РЫКУНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter