Елки и салюты вне власти пандемии

По праву можно сказать, что нынешний год был тяжелым, и в большей степени на это повлияла пандемия коронавируса. Из-за разгулявшегося COVID-19 и массового карантина многие оказались в глубокой финансовой яме, из которой, вероятно, только-только начали выбираться. Уставшие от масок на лицах, различных ограничений и закрытых границ, люди с трепетом ждут 2021 год, надеясь, что коронавирус отступит, финансовое благосостояние нормализуется, и можно будет без проблем съездить в теплые страны. «Золотой Рог» решил узнать, как готовится город к предстоящим новогодним праздникам, и как обстоят дела у представителей праздничного бизнеса: есть ли спрос на салюты в этом году, наточили ли топоры продавцы ёлок. Важный зеленый атрибут Некоторые новогодние традиции постепенно уходят из жизни людей. Сейчас мало кто готовит тазик оливье и наряжается в деда мороза. Но обычай ставить елку по-прежнему сохраняется во многих семьях. Причем большая часть из них предпочитает ставить настоящую пушистую и душистую ель. На запрос «купить живую ель во Владивостоке» поисковик выдаёт несколько десятков различных вариантов на любой цвет, размер и кошелек. Продавцы предлагают к продаже голубые ели, пихты, иногда уже украшенные новогодними игрушками деревья, небольшие и от двух метров высотой. Выбор только за покупателем. Однако продавцы предупреждают, что побеспокоиться о главном украшении Нового Года нужно заранее и, если хочется поставить дома пушистую и красивую елку, то действовать надо уже сейчас. И дело совсем не в том, что из-за кризиса продавцы закупают небольшие партии деревьев, а в том, что люди не собираются лишать себя праздника и раскупают их очень быстро. «В этом году их будет достаточно много. Но лучше, конечно, забронировать заранее, потому что высоких довольно мало. Самый популярный размер у покупателей 200-225 см более, но 175-200 см тоже берут часто. Когда они приезжают в город, мы связываемся с покупателем, и он может приехать к нам на склад, чтобы выбрать свою. Единственное, мы не советуем выкупать елочку 5-7 декабря, сразу после её прибытия, потому что не стоит ставить её раньше 15 числа. Чтобы успеть купить красивую ель, можно сейчас её забронировать, так как раскупаются они очень быстро, а их количество ограничено», - рассказали в компании, занимающейся розничной торговлей елок к Новому Году Не просто «ёлка» Как оказалось, не все елки выращиваются в крае. Некоторые компании везут их из-за границы специально для продажи в Приморье. За сохранность и свежесть переживать не стоит: по словам продавцов, они срубаются в конце ноября – это стандартный срок заготовки новогодних елей. После этого они тщательно запаковываются и едут в Приморье в специальных контейнерах. «Наши елочки выращиваются в специализированных питомниках в Дании и Эстонии. Сейчас они в пути и приедут к нам ориентировочно к 5 декабря. В пути они находятся около двух недель. Транспортируются деревья в рефконтейнерах с поддержанием постоянной температуры, чтобы в пути они не подвергались перепадам температур и сильных морозов. Разумеется, они теряют небольшое количество иголок, как и любая елка. Но случая, чтобы все иголки осыпались, у нас не было ни разу. Такое может случиться только при нарушении температурных условий хранения и транспортировки», - добавили в компании. Некоторые компании предлагают необычные и малоизвестные пихты Фразера. Данное дерево очень красиво из-за пышной конусовидной формы, имеет настоящий аромат, может быть разных размеров и стоит больше месяца. Высота елок начинается от 100 см по цене около 3,5 тысяч рублей. Ели повыше, от 125 см, стоят 5,5 тысяч рублей, за полутораметровые деревья уже придется выложить 7,5 тысяч рублей, а если хочется елку выше человеческого роста, то тут нужно раскошелиться на сумму от 9,5 тысяч до 19,5 тысяч. «Тому, кто хочет красивое дерево домой, нужно в первую очередь определиться с высотой. Далее нужно понять, насколько широкая ель должна быть, так как некоторые из них достигают 2,5 метров в ширину. Выбранное дерево будет упаковано в сетку, поэтому переживать за его сохранность не стоит. К тому же ель Фразера не осыпается. Она просто со временем засыхает. Но у некоторых ель стоит до марта», - рассказали продавцы. Однако чтобы многотысячное вложение оправдало себя, владельцам елки необходимо соблюдать ряд важных правил, которые, кстати, относятся не только к хвойным, привезенным из-за границы, но и к нашим приморским пушистым красавицам. «Очень многое зависит от того как часто владелец будет подливать воду елочке, насколько у него сухо и жарко в квартире. В идеале, нужно подливать воду каждый день и обрызгивать дерево из пульверизатора. Тогда она может даже дать новые побеги. При нормальном уходе хвойное дерево легко простоит два месяца», - рассказали в компании, продающей новогодние деревья. Местные вне кризиса О том, что праздник не отменяется, говорят сами продавцы елок. По их словам, спрос на хвойные сейчас даже немного больше, чем в предыдущие года, так как корпоративы в ресторанах отменили, а люди хотят праздника и собираются отмечать его дома. «Нет, страха, что коронавирус и отмена всех массовых мероприятий негативно повлияет на продажу елей. Поэтому мы закупили их в том же количестве, что и в предыдущие года, ведь несмотря на то, что заведения и рестораны будут закрыты и не будут украшать интерьер ёлками, люди все равно будут отмечать дома – сам праздник-то никто не отменял. Поэтому спрос на наш товар есть», - добавил продавец в магазине елок. В Приморье можно купить ель родом не только из Эстонии и Дании, но и местные деревья, в том числе из Лазовского района. Однако деревья, выращенные там, продаются оптом. «Вырубка осуществляется по регламенту с 25 ноября по 5 декабря в Лазовском районе Приморского края, а цена зависит от объема. Минимально мы можем продать от 150 штук и больше. Некоторые заказывают и 500, и 1000 деревьев за раз. Можно заказать елку от 1 до 5 метров. Но главное - оптом», - рассказал собеседник газеты, продающий ели. Отметим, что власти столицы Дальнего Востока также позаботилась о том, чтобы любой желающий купить ель не у черных лесорубов, а качественную, проверенную, со всеми документами. Так, в этом году официальных муниципальных елочных базаров будет всего семь. Работать они будут с 12 по 31 декабря по следующим адресам: Верхнепортовая, 68; Жигура, 48; Карьерная, 22; Воронежская, д. 1; Светланская, д. 177; Фадеева, 12б; Шилкинская, 21. Салют, привет! Еще одним атрибутом новогодних гуляний является салют. Каждый год к 31 декабря жители Владивостока массово скупают пиротехнику массово — это видно по озаряющим небо всю новогоднюю ночь залпам над городом. В этом году у многих было предположение, что на таком атрибуте праздника горожане будут экономить и пиротехника не будет пользоваться спросом. Однако продавцы салютов отмечают, что пониженного спроса не наблюдается, и люди уже начали беспокоиться о том, какие салюты в новогоднюю ночь они будут запускать. «Ассортимент салютов сейчас довольно широкий, перед Новым Годом будет ещё больше. К счастью, на продаже фейверков в этом году кризис не сказался. Из-за того, что люди обычно беспокоятся о салюте за неделю-две до нового года, сейчас мы делаем скидки. Обычно, цену снижаем на тот товар, приход которого ждем к концу года. И, чтобы не скапливалось много одинаковых, мы распродаем салют из предыдущих поставок. Это нормальная практика», - рассказал продавец салютов. При выборе салюта важно обращать внимание не только на завлекающие названия типа «Золотой дракон», «Хрустальный звон» или «Ля руж», но и на документы и сертификаты, так как некачественная пиротехника является опасной для жизни. «Все салюты, которые продаются на территории России, изготавливаются в Китае. Разумеется, у добросовестных продавцов есть весь пакет сертификатов на каждый из них. В Китае десятилетиями сформирована индустрия производства пиротехники, поэтому объем брака - минимальный. В плане производства фейерверков у Китая нет альтернатив. Но нужно понимать, что плохой китайский салют не пройдёт сертификацию. Если у продавца в наличии все документы на пиротехнику, то ее можно запускать. Лично у нас бывает пара несработавших салютов за год. Это очень маленький процент, учитывая, как много мы их продаём. Да, спрос есть, и люди в этом году активно их покупали. Если салют не срабатывает, мы возвращаем деньги клиенту, а фейерверк уезжает обратно к производителю», - добавил консультант магазина. Отметим, что салют можно найти на любую сумму. От нее зависит только количество залпов и высота, на которой они сработают. Так что в этом году, как и всегда, стоит ждать не только фейерверков, организованных властями, но и массовых залпов из каждого двора столицы Дальнего Востока. «Чем салют дороже, тем у него больше калибр, количество залпов, продолжительность и так далее. Каждый исходит из своего бюджета. Можно и в 4 тысячи уложиться, можно и в 20. Некоторые выбирают фейерверк по калибру — это размер заряда. Чем он больше, тем выше и больше по радиусу взрыва каждый отдельный залп, а значит, что салют ярче», - рассказал продавец салютов. В этом году официальный фейерверк запустят традиционно с нескольких точек. Благодаря этому каждый житель и гость Владивостока сможет увидеть и услышать праздничные залпы, не выходя из квартиры. Самые зрелищные салюты во Владивостоке в ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021-го можно увидеть на площади Борцов революции, острове Русский, в поселке Подножье, фейверк запустят также в поселке Трудовое на улице Лермонтова, а также на территории школы №50 во Владивостоке и на острове Попова, в районе пересечений улиц Августа Менарда и Бассейной. Мария Куценко-Пшеничная

