Елки и салюты вне власти пандемии

«В этом году их будет достаточно много. Но лучше, конечно, забронировать заранее, потому что высоких довольно мало. Самый популярный размер у покупателей 200-225 см более, но 175-200 см тоже берут часто. Когда они приезжают в город, мы связываемся с покупателем, и он может приехать к нам на склад, чтобы выбрать свою. Единственное, мы не советуем выкупать елочку 5-7 декабря, сразу после её прибытия, потому что не стоит ставить её раньше 15 числа. Чтобы успеть купить красивую ель, можно сейчас её забронировать, так как раскупаются они очень быстро, а их количество ограничено», - рассказали в компании, занимающейся розничной торговлей елок к Новому Году