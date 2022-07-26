Детям сказку рассказать

Думаете, это так просто - рассказать сказку детям? Современным, гаджеты из рук не выпускающим? Да ещё так рассказать, чтобы они и слушали, раскрыв рты, и тот самый «добрым молодцам урок» ненавязчиво получили? Нет, это очень непросто. Но если удаётся - это очень здорово.

Сказка «Летучий корабль» (6+) - одна из лучших в репертуаре Приморского краевого театра молодёжи. Наверное, все помнят одноимённый знаменитый мультфильм и чудесные песни, которые в нём звучали - от «Пой частушки, бабка Ёжка» до «До чего же мы несчастные, царевны, нам законом запрещается любить»… Перед режиссёром Лидией Василенко стояла непростая задача - создать постановку, которая расскажет ту же историю, но при этом не будет копией или слабым отражением мультфильма. Удалось ли это режиссёру, актёрам, художнику? Да! История о том, как царевну Забаву хотели выдать замуж за богатого, но противного Полкана, а она влюбилась в Ваню-трубочиста и улетела с ним на волю-вольную на летучем корабле, в театре молодёжи получилась забавной, сказочной, остроумной и вполне дидактической, но без всякой навязчивости. Нельзя купить любовь и дружбу, не получишь без труда, без уважения к окружающим ничего, как бы сильно не хотел - эти простые истины считываются зрителем во время спектакля легко и естественно. Работа режиссёра и актёров в «Летучем корабле» по сути филигранна - ведь в зале дети. Фальшь, наигрыш, халтуру они почувствуют легко - и отреагируют так, как детям и положено, - разговорами, игрой в гаджеты… Что там на сцене, им будет уже неинтересно. В спектакле нет и намёка ни на что подобное. Каждый из артистов сумел найти и подчеркнуть такие стороны в своём персонаже, которые делают его живым, понятным, близким… Ваня (Денис Лашко) - простоват, но не глуп и не бесхарактерен. Он просто добрый, поэтому ему - с одной стороны - легко, ведь и Водяной соглашается помочь, и все приключения он преодолевает. А с другой стороны - зло никогда не упустит случая воспользоваться наивностью и доверчивостью, и чуточку бы Ване хитрости не мешало бы… Денис Лашко рисует своего героя ярко, крупными мазками, балансируя на грани комизма, но не переходя её. Чем-то его Ваня похож на всех милых героев русских сказок - Емелю, Иванушку. Забава (Анастасия Кошарнова) - красавица-царевна, тут, кажется, особо и играть нечего. Но актрисе удалось создать образ задорной, умной, решительной девушки, даже немного амазонки - себя в обиду не даст и ради любви на многое способна. Великолепен в роли Полкана Дмитрий Штанько, штатный «злодей» театра молодёжи. Он даже посмеивается над тем фактом, как часто ему приходится играть отрицательных персонажей в театре. В «Летучем корабле» Полкан тоже «далеко не крем-брюле», как говорится, но всё же в исполнении Дмитрия Штанько этот герой скорее смешон, чем страшен. Он так уверен, что всё на свете можно купить, что самое главное на свете - деньги, что зрители понимают - такого человека в финале может ждать только фиаско… Актёр словно немного посмеивается над своим героем - и делает его живым и настоящим. Отметим работу Юлии Орышечко в роли Матрёны Егоровны, нянюшки. Эта актриса даже в небольших ролях умеет найти изюминку и так показать своих героинь, что они остаются в памяти зрителей вместе с главными персонажами. Вот и в «Летучем корабле» ей это удалось. Как она хохотала, услышав, что Царь (удачная работа актёра Андрея Трофимова) собирается выдать Забаву за Полкана! Все понимали, что нелепее идеи и быть не может. Нельзя не сказать о том, как прекрасно работают в спектакле мэтры театра молодёжи - Анатолий Мягких (Водяной) и Екатерина Серебрянская (Старшая бабка Ёжка). Заметим, что Екатерина Серебрянская гордится титулом «почётной ведьмы» театра молодёжи - этих ролей в детском репертуаре у неё было множество, но ни одна злая колдунья, ведьма или баба Яга в её исполнении не была похожа на другую. Для каждой нашлись свои краски! Мил и трогателен в роли Водяного, мечтающего о полётах в небесах, Анатолий Мягких… Отдельно выделим работу художника спектакля Петра Окунева. Сейчас большая сцена театра молодёжи в ремонте и спектакли идут на сцене театра «Андеграунд». Так вот, декорации и свет, придуманные Петром Окуневым, столь гармоничны и одновременно просты, что мир царского дворца, болота, леса или палубы летучего корабля передают так естественно, что и мысли в голову не приходит о том, что эти декорации создавались для другого пространства. Да, нелегко рассказать детям сказку. Но когда получается - детский восторг вознаграждает все труды. Любовь БЕРЧАНСКАЯ Об авторе: Любовь Берчанская - филолог, журналист, более 13 лет освещающий культурные события во Владивостоке и Приморье, член жюри региональной театральной премии имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка.

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