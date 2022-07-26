Фестиваль в КЦНК откроет нам все «Грани творчества»

Объединить мастеров декоративно-прикладного искусства и солистов (вокалистов и музыкантов) – задача непростая. Но фестиваль «Грани творчества», который состоится во Владивостоке 30 июля, успешно с нею справляется вот уже четыре года подряд.

Цель фестиваля, название которого говорит само за себя, – это и популяризация декоративно-прикладного искусства, и выявление уникальных техник и мастеров в различных жанрах. Как рассказали организаторы – Приморский краевой центр народной культуры, откроется фестиваль в полдень в субботу – на набережной Спортивной гавани возле фонтана. И локализоваться будет там же. Главное, чтобы работе мастеров-прикладников и концерту не помешало весьма специфическое нынешнее лето… Весь день частники «Граней творчества», точнее, мастера-прикладники, будут изумлять, удивлять, поражать собравшихся на фестиваль своим искусством. На глазах публики они будут творить, создавая работы, объединённые темой «Приморская тайга», но при этом абсолютно разные по технике исполнения, ведь на фестиваль соберутся и гончары, и косторезы, и специалисты по работе с деревом, и многие другие, всего – 60 профессионалов, причём не только из Приморья, но и из Хабаровского края. Показательно, что особое внимание на фестивале будет уделено тематике малых народностей – зрители увидят традиционные нанайские сувениры. Также будут представлены авторские куклы, ткачество на дощечках, живопись из шерсти, скульптуры из трав. Пока мастера будут творить, а компетентное жюри выявлять лучших мастеров, на сцене у фонтана будет идти концерт, участие в котором примут вокальные, хореографические и театральные коллективы. Завершится всё вечером – вручением званий «Народный мастер Приморского края».

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