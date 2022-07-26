Не копируйте мир, а любуйтесь им – девиз Аллы Гринченко

Мы с Аллой Маратовной не раз встречались, продумывая концепцию выставки, отбирая работы – такие яркие, сочные, наполненные цветом и светом. Размышляя над развеской, мы постарались выделить этапы в творчестве Аллы Гринченко, чтобы как можно полнее представить его. В итоге у нас здесь есть работы 70-90-х годов прошлого века и современные, написанные буквально в прошлом году. И очень ясно видно, как постепенно менялся стиль Аллы Маратовны – от очень академического до более свободного, яркого, наполненного воздухом.