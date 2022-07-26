«Щас спою!» - так говорят по субботам сотни владивостокцев

Каждую субботу в 12 часов на площадке мультимедийного парка «Россия - моя история» начинаются песни и танцы, собирающие несколько сотен зрителей. Здесь регулярно проходят концерты проекта «Караоке-субботник».
Как рассказали в Приморской краевой филармонии, первые концерты проекта начались ещё в прошлом году в Адмиральском сквере Владивостока. Очень скоро они получили огромную популярность у владивостокцев, а весной нынешнего года перебрались на площадку у исторического парка.
- Наши музыкальные караоке-субботники проходят в рамках проекта «Бодрая суббота», - говорит Виктория Кочеткова, директор Приморской краевой филармонии. - Это социально ориентированный проект, который проходит при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края. Это цикл мероприятий, который проходит каждую субботу в 12 часов и рассчитан на людей старшего возраста.
Когда мы задумывали проект, мы и не рассчитывали и не ожидали такого успеха. Проект имеет огромный успех у жителей города. Зрители фотографируются с артистами после концертов, благодарят их искренне и очень эмоционально.
Ещё не было ни одной субботы, чтобы у нас не собрались зрители. И уже есть даже постоянные посетители, которые приходят за час раньше, чтобы занимать места. На каждый из концертов приходит не менее 200 человек.
Зрители поют с артистами филармонии и в жару, и в дождь, и дождь их совсем не останавливает. Несмотря на дождливое лето, ещё ни одно мероприятие мы не отменили. Люди приходят в дождевиках, с зонтиками, поют и танцуют. Самым активным участникам мы раздаём бесплатные билеты на концерты в филармонию, у нас даже есть «карточка постоянного слушателя». В конце каждого концерта проводим викторины и пьём вместе со зрителями чай с круассанами.
В прошлом году завершающее мероприятие стало настоящим праздником, мы вручали дипломы, сувениры, билеты на концерты самым активным зрителям.
Песни на «Караоке-субботниках» звучат самые известные, любимые именно слушателями средних лет и старше - русская и советская классика.
Например, в ближайшие выходные собравшиеся будут «припевать, лучше хором» таким хитам, как «Хорошие девчата», «Когда цвели сады», «Стоят девчонки», «Вернисаж», «Утомлённое солнце»… Перед началом концерта зрители делают вокальную разминку и дыхательные упражнения, которые способствуют оздоровлению организма.
- Я провела несколько десятков таких концертов, ведь мы начали в прошлом году весной и завершили осенью. И в этом году планируем так же, - говорит Людмила Кравец, ведущая концертов серии «Караоке-субботник». - В самом начале, когда мы готовили самый первый концерт, мы испытывали волнение - зайдёт ли формат мероприятия зрителям, будет ли комфортно солистам… А потом просто влюбились в эти концерты - и зрители тоже, как вскоре стало ясно.
У нас ведь особенный формат, наше караоке - это не индивидуальное пение в микрофон «под минус», а групповое исполнение песен, можно сказать, хором. И репертуар мы готовим заранее, выкладываем список песен на сайте филармонии за пару дней - чтобы люди могли освежить в голове слова песен. Ну и тексты раздаем на мероприятии.
На концертах царит такая непринуждённая обстановка, царит приятное общение, словно мы уже сложившееся дружеское сообщество, где все знают друг друга и уважают. У нас есть настоящие фанаты, которые в любую погоду - даже в резиновых сапогах и плащах - приходят. Мы даже знаем их имена! У нас даже ритуалы появились - разминка перед началом, викторины, чаепитие по окончании, и в этом своя прелесть. К нам на концерты люди приходят в хорошем расположении духа и отличном настроении! И уходят в таком же, ещё и напевая.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ