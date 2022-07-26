В четверг в галерее встречают тех, кому некогда

Уже больше месяца Приморская краевая картинная галерея реализует проект «Встречи по четвергам» (16+), и он успел завоевать большую популярность у той особой аудитории, для которой предназначен.

Уже больше месяца Приморская краевая картинная галерея реализует проект «Встречи по четвергам» (16+), и он успел завоевать большую популярность у той особой аудитории, для которой предназначен. - Это наш новый экспериментальный проект. Начинали мы его на свой страх и риск, просто не зная, оценит ли его наша публика, примет ли, – говорит Юлия Блаженкова, заведующая научно-просветительским отделом Приморской краевой картинной галереи. – Проект рассчитан на людей занятых, много работающих, в том числе и по плавающему графику, но, тем не менее, желающих посещать галерею, приобщаться к искусству. Мы выбрали именно четверг потому, что в этот день у нас традиционно проходят лекции, концерты, другие мероприятия. И вот с июня галерея по четвергам начала работать с 13 до 21 часа – для того, чтобы работающие люди могли без проблем спланировать свой визит к нам. Причём мы предоставляем возможность пришедшим посетить все залы галереи – и Парадный, и зал-сейф, и Главные анфилады. Залы на Партизанском проспекте, увы, пока не участвуют в проекте. Строятся «Встречи по четвергам» так: в одном из залов проходит традиционное «четверговое» мероприятие – лекция, беседа с кем-то из наших специалистов, экскурсия авторская и так далее; а остальные залы открыты для посещений, мы даём возможность людям пройтись по галерее, заглянуть во все уголки, ощутить нашу атмосферу, погрузиться в мир искусства… Хочу чуть подробнее коснуться тех бесед, которые проходят по четвергам в одном из залов. Это встречи наших ведущих сотрудников с гостями, причём проходят они в таком очень доверительном, даже откровенном ключе. Наши специалисты готовятся к таким беседам, кто-то рассказывает о научных открытиях, сделанных сотрудниками галереи, кто-то подробнее говорит о своей работе и о том, чем занимается тот или иной отдел, кто-то рассказывает о планах галереи, словом, мы как бы приоткрываем двери в наши кабинеты и приглашаем гостей заглянуть туда. Знаете, часто бывает, что после экскурсий или просто посещения наших выставок зрители подходят и спрашивают: «А у вас есть какие-нибудь секреты?». Вот мы и решили немного заранее на эти вопросы отвечать. По четвергам. Первой – ещё в июне – такую встречу-беседу провела наш директор Алёна Даценко. А на днях наша чудесная Ольга Батиевская, искусствовед, погрузила участников в тонкости написания портретов и умения правильно на них смотреть. Проект «Встречи по четвергам» будет работать до середины осени.

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