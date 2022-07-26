Женское начало во «Временах года»

На выставке представлены работы Ирины Каурдаковой, Юлии Романовой, Оксаны Киричевской, Марины Башковой и Алёны Зайченко.
«Времена года» – это женский разговор о прекрасном и о женской сути, о таинственной прелести природы и причудливости жизни.
Ирина Каурдакова много снимает природу, раскрывая в ней женские образы, женские стихии. Оксана Киричевская – театральный художник, увидеть её работы жители края и города могли на спектакле Приморского краевого театра молодёжи «Алиса в Стране Чудес» (12+), где она создала уникальный грим для актёров. Также её работа – спектакль Приморской филармонии «Призрак оперы» (16+), где требовалось поистине филигранное мастерство.
Юлия Романова руководит художественным подразделением шко- лы для одарённых детей имени Н. Н. Дубинина. Она вдохновляется природой, поэтому ежегодно выезжает на пленэры по самым уникальным местам Приморского края. Потом увиденное Юлией отражается в её картинах, раскрывая особенную красоту и прелесть Приморья. Зрители и критики особенно подмечают колористические решения Юлии – восхитительные цвета на её картинах радуют своим очарованием с ранней весны до поздней осени.
Марина Башкова – фотограф, художник, иллюстратор. Её жанр – пейзаж, но более всего Марина любит писать цветы.
Интересны и пейзажи Алины Зайченко, проникновенные и нежные.
Каждая из авторов работает в своей уникальной манере и потому в целом работы дополняют и оттеняют друг друга, складываясь в единое цело, наполняя смыслами зал выставки.
Вход на выставку, отметим, свободный.