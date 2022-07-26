Женское начало во «Временах года»

Юлия Романова руководит художественным подразделением шко- лы для одарённых детей имени Н. Н. Дубинина. Она вдохновляется природой, поэтому ежегодно выезжает на пленэры по самым уникальным местам Приморского края. Потом увиденное Юлией отражается в её картинах, раскрывая особенную красоту и прелесть Приморья. Зрители и критики особенно подмечают колористические решения Юлии – восхитительные цвета на её картинах радуют своим очарованием с ранней весны до поздней осени.